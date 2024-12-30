高雄老舊眷村「以住代護」改建餐廳辦兒童趴擾鄰 引警關切

高雄部分老舊眷村由文化局實施「以住代護」政策，開放民眾入住或開餐廳、民宿使用，左營區一間眷村改建餐酒館，前晚讓民眾辦兒童生日趴，因聲音喧嘩擾鄰，民眾報警；因餐酒館已遭檢舉3次，警方除告誡約制業者外，也將反映給文化局列管。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中指位於左營區緯十路某餐酒館，原本舊址是建業新村的廢棄眷村，後經文化局接管後，業者申請「以住代護」改建為餐酒館營業。

昨深夜10時23分許，業者開放場地讓民眾包場辦趴，且每到假日常大聲喧嘩，酒後衝突行為也擾亂住戶安寧，居民多次報警也未見改善。

轄區左營區警分局指出，當晚10時許有接獲民眾報案指餐酒館大聲喧鬧妨害安寧一案，已派員前往處理；經警方到現場瞭解，是民眾在當晚6時至11時承租場地辦理家庭聚餐及兒童生日趴，期間因參加人員大聲喧鬧而有妨害安寧情事，員警除現場告誠降低聲量切勿喧嘩外，也聯繫店家，協調要求應約制承租民眾喧鬧行為。

對於該處餐酒館有3次喧鬧行為，警方指，因員警到場時場地均為不同承租人，且現場勸導後當事人已改善，尚未達社秩法裁處標準，故勸導後未裁罰。