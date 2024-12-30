台中父親誤信投資陷阱 加拿大兒急告銀行示警保老本

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬林姓老翁在近期誤信詐騙集團的投資話術，欲轉帳200萬元到歹徒指定帳戶內，林翁在近日告知住在加拿大的兒子此事，林翁兒子認為父親恐遭詐騙，隔天即聯絡銀行留意，沒想到林翁真的到銀行辦理匯款，行員趕緊報警，協助林翁保住老本。

據查，林姓老翁（76歲）近期在網路認識歹徒假冒的股票代操員，以代操股票當沖保證高獲利等話術鼓吹投資，林翁誤信投資騙局，本月24日欲到銀行辦理轉帳200萬元投資，林翁也在事前告知兒子此事，林翁兒子認為，父親恐遭詐騙，趕緊聯絡銀行留意。

銀行行員接到林翁兒子電話後，確認林翁的確要辦理轉帳後，趕緊聯絡第六警分局市政所警員，警員宋之墻到場後，先是關懷問候，細心聆聽林翁投資過程，其中林翁提及曾面交過投資專員，警員立刻覺察有異便抓住突破口，與林翁深入探討線索，經警員解釋詐騙手法後，林翁才打消匯款念頭。

第六警分局長陳松寅說，「投資詐騙」是各類詐欺型態中最為突出的類型，切勿輕易相信臉書或網路社群中的廣告，或隨意加入所謂的投資群組，因其潛藏的風險極高。若無法確定所加入的投資群組是否為詐騙，民眾可撥打165反詐騙諮詢專線，警方將安排專人協助辨識正常投資與詐騙手法。

台中市七旬林姓老翁24日誤信投資詐騙，幸好兒子提前向銀行示警留意，警方到場阻詐，保住200萬元積蓄。圖／第六警分局提供
台中市七旬林姓老翁24日誤信投資詐騙，幸好兒子提前向銀行示警留意，警方到場阻詐，保住200萬元積蓄。圖／第六警分局提供

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