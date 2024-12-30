台中今年公車事故583件238人死傷 交大到中鹿客運宣導
台中市今年已發生583件公車事故、238人死傷，其中中鹿客運在今年發生144起交通事故，台中市警局交通大隊為深化營業公車駕駛員交通安全觀念，近期前往該公司辦理安全講習，提醒宣導交通安全。
台中市警局統計，今年1月至11月大客車發生交通事故計875件，致人受傷有255件（死傷人數316人），其中公車交通事故計583件，致人受傷計193件（死傷238人），占大客車總交通事故66.6%。
警方將持續針對大型車超速、轉彎未依規定、闖紅燈等易肇事違規項目加強稽查取締，遏止違規發生，提升交通事故防制強度，以維護行車秩序及用路人行車安全。
另外，中鹿公共汽車客運公司於今年共發生144件交通事故，交大在26日派員前往該公司，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，提醒公車司機，行經路口要有「指差確認」的觀念，先看路口車輛，再注意周邊行人，行經路口停讓行人、優先通行、安全第一。
警方也提醒，行車視野輔助系統是大型車重要的行車安全設備，駕駛可以透過螢幕避免行車時的視野死角，若未依規定裝設行車視野輔助系統者，處汽車所有人1萬2000元以上2萬4000元以下罰鍰；若無法正常運作，未於行車前改善，仍繼續行車者，處汽車所有人9000以上1萬8000元以下罰鍰，責令其參加臨時檢驗。
另近日台中公車於中清路下坡路段疑因煞車失靈自撞分隔島，造成車上乘客3人受傷，警方也特別向駕駛說明，大
型車下坡使用低速檔，可預防煞車失靈，降低長下坡導致煞車過熱的機率，以免發生危險。
台中市交大隊長鄭鴻文說，他非常重視行人交通安全，提醒「人本交通、停讓文化」，呼籲大型車駕駛朋友行至路口轉彎經過行人穿越道時，先暫停並進行指差確認，再安全通過。另外行駛中勿爭道、不搶快、不超速，下坡時使用低速檔，以避免交通事故發生，維護用路人安全。
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