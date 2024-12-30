高雄阿北騎車綠燈左切遭轎車擊落 網酸綜藝摔鞋都飛了

年約60餘歲的男子昨午騎機車行經高市藍田路與大學路口，綠燈後竟直接左切，當場被轎車撞及後翻滾，四腳朝天；影片被他車行車記錄器拍下PO網，有網友狠酸「阿北綜藝摔，連鞋都飛了」；警方指男子當下覺得無礙，逕自離去，將以車追人釐清肇責。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，原PO以「阿北出事了」為題，指阿北騎摩托車過斑馬線沒在看紅綠燈。

只見影片中，年約6、70歲的男子在楠梓區藍田路接近大學路口，見路口紅燈想直接橫切馬路，但一起步燈號即轉綠燈，男子還直接左切，結果內側車道轎車起步未發現男子，直接撞及，男子在地翻滾後四腳朝天。

影片釋出後，有網友直指，「笑死，藍田公園的常客終於被擊落了」、「高雄的公園一大堆歐吉桑、歐巴桑都喜歡抄近路，然後直接從公園騎進去突然切出來」。

有網友則狠酸「神邏輯，路上這種橫跨馬路，卻只看右邊的，真的不少，明明左邊是最靠近自己的不先確認安全，看完右邊覺得安全就滴滴弄」；有網友笑稱「阿貝還會綜藝摔嘞」、「阿伯哪來的自信跟智商？當綠燈亮大家往前衝時，他卻想橫跨馬路，也沒留意來車」。

轄區楠梓警分局指出，這起車禍事發在昨午12時許，事故地點在大學路與藍田路口；經警方調查，胡姓男子（38歲）當時駕駛馬自達轎車沿藍田路西向內側快車道綠燈起步時，與右前方騎機車欲左轉逆行的騎士發生擦撞。

當時騎機車的男子倒地，後表示自己無大礙，便趁隙逕自離開現場，留下胡男一人，警方將以車追人，通知男騎士到案，以釐清肇責。

警方初步檢視影像，肇事的機車男騎士在路口左轉且未使用方向燈，涉違反道路交通管理處罰條例48條1項2款「轉彎不依標誌、標線、號誌指示」及42條「不依規定使用燈光」，可分別處600元至1800元及1200元至3600元罰鍰。