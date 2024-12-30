快訊

凌晨2點錢就送到…沈慶京借到1億元交保金 律師剛現身北院領繳款單

柯文哲7千萬交保…黃國昌批北檢只給2條路 賴總統把手伸進司法

鄭文燦涉貪再出庭…500萬關鍵3時間點 與廖家父子說法矛盾一次看

影／一中商圈安全帽竊案頻傳 分局用紅布條加影片宣導

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一中、益民商圈人、車流大，不少機車族停車在商圈周邊，但半年來安全帽竊案頻傳，警方已涉案歹徒送辦，不過因擔心機車騎士疏忽未將安全帽妥善放置，因此製作宣導影片，另外在商圈周邊擺放紅布條提醒。

一中、益民商圈近期安全帽竊案頻傳，二分局趁在農曆年假前，在本月27日在一中商圈商圈及學校周邊懸掛多條醒目紅布條宣導，包括「這裡丟掉的安全帽抓得到人，但帽子從來沒有被找回來過」、「安全帽等同現金，隨便放會不見」、「安全帽很貴，我們不希望看到你來報案」、「別讓安全帽成為小偷戰利品」等標語

二分局表示，紅布條的標語是希望往來的機車騎士，務必妥善保管安全帽，勿讓竊賊有機可趁，另外育才所統計近期安全帽竊案特性，製作宣導影片「安全帽怎麼不見的」，以生動方式還原竊賊作案過程。

影片中展示了安全帽如何在短短五秒內被竊，指出提醒有三大高風險情境，包括安全帽掛在後照鏡、安全帽置於車前掛勾、全帽放置在座椅或腳踏墊上。

第二警分局長周俊銘呼籲，民眾外出時不僅要注意隨身包包及其他貴重物品，對有價值的安全帽更應妥善保管。若需將安全帽留在機車上，需安全帽放置於置物箱內（確保安全帽不外露）、使用帽扣鎖上（增加竊賊作案難度）、避免隨意懸掛（降低被盯上的機率）。

台中市一中、益民商圈安全帽竊案頻傳，警方在商圈設置紅布條提醒。圖／第二警分局提供
台中市一中、益民商圈安全帽竊案頻傳，警方在商圈設置紅布條提醒。圖／第二警分局提供
台中市一中、益民商圈安全帽竊案頻傳，警方在商圈設置紅布條提醒。圖／第二警分局提供
台中市一中、益民商圈安全帽竊案頻傳，警方在商圈設置紅布條提醒。圖／第二警分局提供
台中市一中、益民商圈安全帽竊案頻傳，警方在商圈設置紅布條提醒。圖／第二警分局提供
台中市一中、益民商圈安全帽竊案頻傳，警方在商圈設置紅布條提醒。圖／第二警分局提供

安全帽 影片 標語

延伸閱讀

李多慧「濕身沖澡畫面」直接給看！淋浴露半球邪惡視角太犯規　滿滿福利流量密碼

南韓輪椅女孩高雄搭公車 獲2司機貼心服務直呼感動

內埔警分局10大易肇事路口 屏科大周邊壽比路4路口上榜

影／注意！一中商圈安全帽竊案頻傳 警半年破53案

相關新聞

台中機車疑闖平交道死亡車禍 影響8列次137分

台中市外埔區今天早上發生機車疑似闖平交道死亡車禍，共影響8列次137分，現場目前已恢復列車正常通行，真正肇事原因由鐵路警...

牆沒乾就拆板模 越籍工遭壓死

越南籍周姓男子前天到桃園某住宅工地地下室施工，在搬動混凝土牆面時遭倒塌牆面重壓身亡；桃園市勞動局初步研判疑似過早拆除板模...

酒後拍打部屬臉 警所長記過拔官

台北市警文山一分局萬芳所林姓所長上月底餐敘，席間酒後涉狂拍一名員警臉頰多次，被該員警向上投訴；台北市警局昨表示經督察室調...

轎車疑違規擦撞輕軌 前保桿噴飛面臨高捷求償

高雄輕軌列車今晚7時47分由C19馬卡道站往C18鼓山站途中，行經厚生路口遭小客車擦撞，司機員機警立刻緊急停車，司機員停...

開車從谷關往東勢疑跨越雙黃線自撞護欄 男子輕傷

劉姓男子今天近凌晨開車從谷關往東勢方向行駛東關路時，疑開車跨越雙黃線，不慎失控自撞路旁護欄，他受輕傷，警方到場檢測，酒測...

影／一中商圈安全帽竊案頻傳 分局用紅布條加影片宣導

台中市一中、益民商圈人、車流大，不少機車族停車在商圈周邊，但半年來安全帽竊案頻傳，警方已涉案歹徒送辦，不過因擔心機車騎士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。