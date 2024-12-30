影／一中商圈安全帽竊案頻傳 分局用紅布條加影片宣導
台中市一中、益民商圈人、車流大，不少機車族停車在商圈周邊，但半年來安全帽竊案頻傳，警方已涉案歹徒送辦，不過因擔心機車騎士疏忽未將安全帽妥善放置，因此製作宣導影片，另外在商圈周邊擺放紅布條提醒。
一中、益民商圈近期安全帽竊案頻傳，二分局趁在農曆年假前，在本月27日在一中商圈商圈及學校周邊懸掛多條醒目紅布條宣導，包括「這裡丟掉的安全帽抓得到人，但帽子從來沒有被找回來過」、「安全帽等同現金，隨便放會不見」、「安全帽很貴，我們不希望看到你來報案」、「別讓安全帽成為小偷戰利品」等標語。
二分局表示，紅布條的標語是希望往來的機車騎士，務必妥善保管安全帽，勿讓竊賊有機可趁，另外育才所統計近期安全帽竊案特性，製作宣導影片「安全帽怎麼不見的」，以生動方式還原竊賊作案過程。
影片中展示了安全帽如何在短短五秒內被竊，指出提醒有三大高風險情境，包括安全帽掛在後照鏡、安全帽置於車前掛勾、全帽放置在座椅或腳踏墊上。
第二警分局長周俊銘呼籲，民眾外出時不僅要注意隨身包包及其他貴重物品，對有價值的安全帽更應妥善保管。若需將安全帽留在機車上，需安全帽放置於置物箱內（確保安全帽不外露）、使用帽扣鎖上（增加竊賊作案難度）、避免隨意懸掛（降低被盯上的機率）。
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