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台中機車疑闖平交道死亡車禍 影響8列次137分
台中市外埔區今天早上發生機車疑似闖平交道死亡車禍，共影響8列次137分，現場目前已恢復列車正常通行，真正肇事原因由鐵路警察調查中。
台鐵公司說明，今天早上6時13分在台中港到大甲間東正線省牧場平交道，因機車闖越平交道，遭7502次貨物列車撞及，已通知鐵路警察及119至現場處置，經鐵路警察蒐證完畢，7502次於8時14分開車，現場恢復正常行車，此案影響8列次137分。
台中市外埔區二崁路平交道今天早上發生火車與機車碰撞車禍，騎士當場死亡，許多上班民眾無法通過平交道急跳腳，事故原因由鐵路警察調查中。
鐵路警察表示，今天早上6點多，一輛貨運列車行駛經台中外埔區省牧場平交道，與機車相撞，騎士死亡；有民眾說，早上聽到很長的鳴笛聲，不久就聽到救護車鳴笛聲，才知發生平交道車禍。
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