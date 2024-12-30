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酒後拍打部屬臉 警所長記過拔官

聯合報／ 記者李奕昕林麗玉／台北報導

台北市警局文山一分局。圖／取自GoogleMaps
台北市警局文山一分局。圖／取自GoogleMaps
北市警文山一分局萬芳所林姓所長上月底餐敘，席間酒後涉狂拍一名員警臉頰多次，被該員警向上投訴；台北市警局昨表示經督察室調查屬實，林酒後行為失當，記過二次，調整為非主管職務，另追究分局疏失責任。

據了解，該員警本月十五日向分局反映，但表示不想被調整單位，也不希望檢討處分所長，後來因認為林姓所長以排班方式「刁難」，廿三日再度向分局反映。

市警局認為，分局調查時間延宕，也未立即向市警局陳報，違反報告紀律，從嚴追究相關人員責任。

警方調查，萬芳所上月廿九日晚間在轄內一間餐廳辦理統調、平調員警迎新餐敘，共十二人參加；九時許準備結束時，卅九歲林姓巡官所長酒後在餐廳外與一名新進警員交談，以手掌拍打該員臉頰數次。

分局接獲員警反映後調查，林疑是討論勤務問題時提及該員警曾上班遲到後動手；林稱酒後不復記憶，在場部分警員證稱看見林動手，但不清楚原因。

文山一分局認為無監視器拍到林姓所長動手畫面，不過有多名警員目睹，因員警不提告，也不提出霸凌申訴，林事後也深感自責，前天決議記過一次，列案例加強宣教。

事件昨天持續發酵，北市議員陳怡君痛批所長身為警官行徑「有如角頭」，做了人民保母的最差示範，同時也為基層員警抱屈，支持受害者提告，並要求市警局以最嚴格標準端正警紀。

市警局昨天重新議處，將林調離所長一職，同時追究分局處理不周之責。

林是警員出身，擔任警官後在基隆市警察局任職，去年九月調北市警局勤務指揮中心，今年六月才調萬芳所。

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