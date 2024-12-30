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牆沒乾就拆板模 越籍工遭壓死

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

越南籍周姓男子前天在桃園某住宅工地地下室施工，疑因搬動的混凝土牆面未乾，遭倒塌牆面重壓身亡。圖／民眾提供
越南籍周姓男子前天在桃園某住宅工地地下室施工，疑因搬動的混凝土牆面未乾，遭倒塌牆面重壓身亡。圖／民眾提供
越南籍周姓男子前天到桃園某住宅工地地下室施工，在搬動混凝土牆面時遭倒塌牆面重壓身亡；桃園市勞動局初步研判疑似過早拆除板模而發生意外，勒令部分停工，並追查工安疏失責任。

警、消調查，廿二歲周姓男子前天上午十一時許，到八德區永豐路一處集合住宅施工，周男當時與另三名工人在工地內地下四樓，正要將水箱內部的混凝土牆面拉出，但疑因牆面未乾，混凝土突然倒塌，周男當場被倒塌牆面重壓，其他工人見狀立即報警，並趕緊將周姓男子從混凝土牆底部拉出。

救護人員到場時周男雖已脫困，但全身滿是泥土、泥巴，已無呼吸心跳，消防人員立即急救並送醫，一小時仍不治。

勞動局獲報到場，調查周姓男子疑似未注意頂板混凝土未凝固，即做拆除模板作業，導致頂板全面坍塌。初步認定該案未由專人妥為設計水箱結構施工圖說、強度計算書及訂定澆置計畫，且未設置模板支撐作業主管，導致拆除模板作業時間不對，疑過早拆除釀禍。

勞動局要求工地地下四樓水箱模板及相關作業勒令停工，後續做改善計畫後才可向勞檢處申請復工。

另因發生重大職業災害，依勞基法規定，雇主須補償家屬四十五個月平均工資，後續依重大職業檢查處理要點規定辦理。

工人 桃園 職業

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