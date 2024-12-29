轎車疑違規擦撞輕軌 前保桿噴飛面臨高捷求償

高雄輕軌列車今晚7時47分由C19馬卡道站往C18鼓山站途中，行經厚生路口遭小客車擦撞，司機員機警立刻緊急停車，司機員停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上旅客及小客車駕駛均無受傷，司機員確認列車功能正常，後續繼續載客，肇事轎車駕駛由警方帶回製作筆錄。

轎車因與輕軌擦撞，轎車的車頭受損，前保桿明顯斷裂脫落。

高捷公司初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，轎車疑於厚生路口違規左轉與列車輕微擦撞，若警方確認為小客車違規，高捷公司將針對列車毀損部分及人力動員進行求償。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。