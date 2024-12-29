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影／新加坡女登山客攀登雪山腳骨折 空勤直升機救下山

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名新加坡籍女登山客在台中和平登山腳骨折無法行走，空勤總隊今天派黑鷹直升機飛到三六九山莊外將她救下山，今天傍晚飛抵台中清泉崗機場後，傷者交由消防隊救護車載到醫院治療。

空中勤務總隊總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天執行總隊轉台中市消防局申請，台中和平區三六九山莊新加坡籍女性登山客腳部骨折、無法行動山難救援勤務。

派出NA-709黑鷹直升機飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛談秉澄、機工長顧一中，消防署特搜隊隊員李法寬、楊友甄執行。

機組員完成各項前置整備後，下午3點50分從台中清泉崗機場起飛，爬升1萬1000呎定向山莊，下午4點14分抵達目標區，經高、低空偵察後確認傷者位置，因考量地形陡斜故採用滯空吊掛救援，由特搜隊員李法寬出艙吊掛作業，將傷患進艙完成救援，立即起飛定向台中清泉崗機場，落地後傷患交由警消人員後送醫院治療。

一名新加坡籍女登山客在台中和平登山腳骨折，空勤直升機今天執勤救下山。圖／空勤總隊提供
一名新加坡籍女登山客在台中和平登山腳骨折，空勤直升機今天執勤救下山。圖／空勤總隊提供

山友 新加坡 清泉崗機場 骨折 黑鷹直升機

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