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桃園男疑情緒差開車撞倒2騎士肇逃 警攔捕送辦

中央社／ 桃園29日電

桃園市一名宋姓男子疑與家人吵架情緒不佳，駕車前往新竹途中於桃園市撞倒2機車騎士後逃離，警方獲報調閱監視畫面掌握車號，順利將宋男攔查到案，依肇事逃逸罪移請偵辦。

桃園警分局埔子派出所副所長林子傑接受媒體聯訪表示，今天上午8時20分許，宋男（48歲）駕駛自小客在桃園市國際路二段與大興西路三段衝撞2名機車騎士，導致機車騎士倒地受傷，案發後宋男駕車逃逸。

林子傑指出，埔子派出所接獲報案後立即派員趕抵現場，除協助傷者送醫，並調閱附近監視器掌握肇事車輛的車號及逃逸方向，立即通報各單位協助攔查，順利在國道3號龍潭路段將宋男攔查到案。

宋男供稱，因早上與家人發生爭吵情緒不佳，駕車欲前往新竹，途中先在桃園市富國路及國際路與永安路口跟其他車輛發生擦撞隨即駛離，雖無人受傷但有車損，後續又在桃園市國際路二段及大興西路三段口衝撞2名機車騎士後逃逸。

警方指出，經實施酒測宋男無酒精反應，全案依肇事逃逸罪移請偵辦。

桃園市宋姓男子與家人吵架情緒不佳，開車外出在桃園區衝撞2機車騎士後逃離，桃園警分局員警獲報立即調閱監視畫面，在國道將男子攔查到案，全案依肇事逃逸罪移請偵辦。圖為肇事車輛。圖／桃園市警局桃園分局提供（中央社）
桃園市宋姓男子與家人吵架情緒不佳，開車外出在桃園區衝撞2機車騎士後逃離，桃園警分局員警獲報立即調閱監視畫面，在國道將男子攔查到案，全案依肇事逃逸罪移請偵辦。圖為肇事車輛。圖／桃園市警局桃園分局提供（中央社）

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