三重洗車行開幕 警方取締門口違停…赫見員工竟是通緝犯「當場帶走」

新北市三重區1間洗車行昨天下午開幕，因有多輛機車違停在店門口，警方接獲民眾報案到場取締，並一一查詢在場違規機車車主身分，發現22歲魏姓洗車行員工竟是竊盜通緝犯，立即將魏男帶回警局，詢後將魏男依竊盜通緝解送新北地檢署歸案。

據了解，三重警方昨天下午2時許接獲報案表示，三重區仁愛街一家剛開幕的洗車行門口有許多輛機車違規停車。警員獲報到場取締，要求現場違停機車車主出示證件盤查。當警員將其中一名洗車行員工22歲魏男的資料輸入小電腦查詢時，赫然發現魏男遭新北地檢發布竊盜通緝。

警員詢問魏男時，魏男一邊擦拭洗好的機車一邊向警員坦承涉及竊盜案，但不知被通緝，當場被警方帶上警車準備帶回警局偵訊。魏男上警車前還轉頭跟友人說「我被通緝我不知道啦」，目擊整個過程的洗車行老闆將過程拍下PO網並留言「今天創業開幕第一天，員工就被警察通緝帶走是什麼體驗」。