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寒流來襲 新竹夫婦屋內燒柴火取暖 一氧化碳中毒險喪命

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

近期冷氣團接力南下，各地氣溫明顯下降，新竹縣橫山鄉60歲劉姓男子及54歲唐姓婦人，昨晚於私人貨櫃屋過夜，因入夜後山區溫度不到10度，兩人在屋內用火盆燃燒柴火取暖，今天一早朋友來訪時，警覺屋內沒動靜，並發現兩人一氧化碳中毒，立即報案搶救。新竹縣消防局表示，所幸即早發現，兩名患者對聲音有反應，由橫山及竹東救護人員送往竹東榮民醫院救治。

新竹縣消防局今天指出，早上9點33分獲報，橫山鄉有一對夫妻於貨櫃屋內因天冷燃燒柴火取暖，結果昏迷不醒。救護人員趕抵時，發現劉姓男子及唐姓婦人兩人皆躺在各自床上，尚對聲音有反應，現場立即救出並給予非再吸入型面罩氧氣治療，緊急送醫救治。

去年新竹縣尖石鄉發生一起於露營區帳篷內燃燒柴火造成一死兩傷的憾事。對此，新竹縣消防局再次呼籲，避免於通風不良的空間及室內燃燒柴火取暖，火焰燃燒不完全會產生一氧化碳，造成空間內的人員缺氧死亡。

消防局表示，，一氧化碳是無色無味的氣體，錯誤的熱水器安裝也會有一氧化碳中毒的可能，應避免將屋外型熱水器裝置於室內，使用熱水器時應注意通風，如果有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀時，有可能就是中毒的前兆，應立即讓室內通風並關閉熱水器。

新竹縣消防局表示，所幸即早發現，兩名患者對聲音有反應，由橫山及竹東救護人員送往竹東榮民醫院救治。圖／消防局提供
新竹縣消防局表示，所幸即早發現，兩名患者對聲音有反應，由橫山及竹東救護人員送往竹東榮民醫院救治。圖／消防局提供
今天一早朋友來訪時，警覺屋內沒動靜，才發現兩人一氧化碳中毒，立即報案搶救。圖／消防局提供
今天一早朋友來訪時，警覺屋內沒動靜，才發現兩人一氧化碳中毒，立即報案搶救。圖／消防局提供
民眾昨晚於私人貨櫃屋過夜，因入夜後山區溫度不到10度，兩人在屋內用火盆燃燒柴火取暖，發生一氧化碳中毒。圖／消防局提供
民眾昨晚於私人貨櫃屋過夜，因入夜後山區溫度不到10度，兩人在屋內用火盆燃燒柴火取暖，發生一氧化碳中毒。圖／消防局提供
新竹縣橫山鄉60歲劉姓男子及54歲唐姓婦人，昨晚於私人貨櫃屋過夜，因入夜後山區溫度不到10度，兩人在屋內用火盆燃燒柴火取暖。圖／消防局提供
新竹縣橫山鄉60歲劉姓男子及54歲唐姓婦人，昨晚於私人貨櫃屋過夜，因入夜後山區溫度不到10度，兩人在屋內用火盆燃燒柴火取暖。圖／消防局提供

一氧化碳中毒 新竹 熱水器

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