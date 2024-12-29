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影／北屯大坑窄巷會車 貨車撞凌志跌落10多尺深邊坡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓老翁昨晚駕駛貨車行經北屯區清水巷時，疑在會車時，與撞上對向由蔡姓老翁駕駛的Lexus休旅車，貨車翻落約10多公尺深的邊坡，幸好張無生命危險。經查，案發地點是路寬不寬，疑因會車時速度快發生碰撞，詳細肇因待查。

經查，張姓老翁（67歲）在昨天晚間7時許，駕駛貨車從北屯區清水巷下山，行經案發地點時，蔡姓老翁（76歲）行駛在對向欲上山，雙方在會車時發生碰撞，碰撞後貨車向右閃避跌落邊坡，跌落深度約10多公尺。

幸好張男跌落邊坡後，僅頭部、身體多處輕微擦挫傷，意識清楚，由救護車送往803醫院治療。蔡男無受傷，雙方都無酒精濃度。詳細肇事原因由鑑定單位研判。

第五警分局提醒，車輛行經山區道路會車時，應減速慢行並相互禮讓，以確保行車安全。

台中市北屯區清水巷在昨晚發生車禍，一輛貨車跌落約10多公尺深的邊坡，幸好駕駛無生命危險。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區清水巷在昨晚發生車禍，一輛貨車跌落約10多公尺深的邊坡，幸好駕駛無生命危險。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區清水巷在昨晚發生車禍，一輛貨車跌落約10多公尺深的邊坡，幸好駕駛無生命危險。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區清水巷在昨晚發生車禍，一輛貨車跌落約10多公尺深的邊坡，幸好駕駛無生命危險。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區清水巷在昨晚發生車禍，一輛貨車跌落約10多公尺深的邊坡，幸好駕駛無生命危險。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區清水巷在昨晚發生車禍，一輛貨車跌落約10多公尺深的邊坡，幸好駕駛無生命危險。記者陳宏睿／翻攝

休旅車 台中市

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