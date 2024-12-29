影／驚險瞬間！載雞貨車甩飛雞籠砸小黃 網熱議

一輛滿載雞隻的大貨車昨行經南投埔里台21線桃米路段，疑煞車失靈，貨車駕駛為閃避前方停等紅燈車輛，將貨車向左急轉降速時，車上大量雞籠因高速失控甩飛，砸中前方計程車，計程車上人員幸未受傷，事故瞬間今曝光，過程驚險。

據了解，該輛大貨車滿載雞隻由台21線魚池往埔里方向行駛，昨下午1時許行經該路線約50.5K桃米路段，貨車駕駛要停紅燈時，疑無法煞車減速，眼看就要撞上停等紅燈的車輛，駕駛為了要閃避前車，緊急將車左轉駛入沒車的對向車道。

而大貨車突然向左急轉，雖成功避免衝撞前車，但車斗上大量雞籠被高速甩飛，直接砸中前方在停等紅燈的計程車，計程車車頂、車尾受損，後座擋風玻璃整片被砸破，計程車駕駛及車上3名乘客被嚇壞，過程則全被後車行車紀錄器拍下。

由於後方車輛人員目睹事故瞬間，過程驚險嚇得國罵脫口而出，影片被PO上網也引發討論，不少人直呼，小黃真的命大、還好小黃車內人員都沒事等；也有人幫雞隻抱屈表示，可憐的雞、送進屠宰場前先被嚇死、替雞感到心疼等留言。