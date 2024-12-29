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建中2日接4恐嚇信「揚言傷害學生」 北市警說話了
北市少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生震驚社會，近日建國中學學生逆風吃麥當勞上網發文惹議，建中2日內4度接獲電子恐嚇信揚言對學生不利，警方獲報正循線查辦，同時加強校園外巡查守望。
警方表示，經接獲校方報案，正針對恐嚇信件循線追查，將依法究辦，為維護校園、師生安全，也已派員加強校園周遭巡查、守望勤務。
據悉，建中有學生在麥當勞少女案後，吃麥當勞拍照上網逆風分享，遭部分網友留言攻擊，建中12月27、28日接連接獲4封恐嚇電子郵件，揚言傷害在校生，校方立刻報警處理。
警方呼籲，網路討論時事應保持理性冷靜，切勿因一時情緒做出違法行為，警方將配合學校執行安全防護，維護師生及校園安全。
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