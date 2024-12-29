影／炫技失敗？賓士國3南投服務區撞電桿 車頭慘毀凹陷

國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，大批人車湧入塞爆服務區，違停、塞車等亂象惹民怨。今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀，幸未造成傷亡。警方獲報到場拖吊，詳細肇因仍待釐清。

不少車友常在周末假日上網號召車聚，國3南投服務區成中部大型車聚熱點，大批車輛短時間內湧入服務區，塞爆停車場，衍生違停、超速等交通亂象；今凌晨更有一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，吸引群眾圍觀，還被PO上網。

警方表示，一名20歲羅姓男子今凌晨0時25分於國道3號北向231.7K南投服務區入口處，疑操作不當自撞，員警到場後協助拖吊，於0時52分排除事故，幸未造成人員傷亡，是否涉危險駕駛行為及詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。