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影／炫技失敗？賓士國3南投服務區撞電桿 車頭慘毀凹陷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，大批人車湧入塞爆服務區，違停、塞車等亂象惹民怨。今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀，幸未造成傷亡。警方獲報到場拖吊，詳細肇因仍待釐清。

不少車友常在周末假日上網號召車聚，國3南投服務區成中部大型車聚熱點，大批車輛短時間內湧入服務區，塞爆停車場，衍生違停、超速等交通亂象；今凌晨更有一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，吸引群眾圍觀，還被PO上網。

警方表示，一名20歲羅姓男子今凌晨0時25分於國道3號北向231.7K南投服務區入口處，疑操作不當自撞，員警到場後協助拖吊，於0時52分排除事故，幸未造成人員傷亡，是否涉危險駕駛行為及詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道第七警察大隊呼籲，駛入服務區內務必減速慢行，注意行人，依遵行方向行駛；若有危險駕駛及製造噪音等妨害安寧行為，將依「道交條例」第43條第1項第1款以其他危險方式駕車規定，將處以新台幣6000元至3萬6000元罰鍰。

國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀。圖／國道警七隊提供
國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀。圖／國道警七隊提供
國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀。圖／國道警七隊提供
國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀。圖／國道警七隊提供
國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀。圖／國道警七隊提供
國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀。圖／國道警七隊提供
國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀。圖／國道警七隊提供
國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，自撞路旁電桿，車頭嚴重凹陷，吸引群眾圍觀。圖／國道警七隊提供

南投 國道 自撞

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