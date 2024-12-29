屏東縣鹽埔養鴨場驚傳火警數輛貨車燒毀 黑煙直竄天際

屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路上，一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，從高速公路上都看到濃濃黑煙。消防局獲報到場灌救，火勢12點5分控制，現場員工表示，現場人員已撤離。

消防人員現場處理中，據了解，鴨寮因不明原因起火後，還延燒到一旁數輛貨車。消防局出動第一大隊、里港、長治、高樹與鹽埔分隊到場搶救，目前無人員傷亡，持續灌救中。 屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，火勢燒毀現場數輛貨車。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，火勢燒毀現場數輛貨車。圖／屏東小鎮資訊提供 屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，火勢燒毀現場數輛貨車。圖／屏東小鎮資訊提供 屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，火勢燒毀現場數輛貨車。圖／屏東小鎮資訊提供 屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，火勢燒毀現場數輛貨車。圖／屏東小鎮資訊提供 屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，火勢燒毀現場數輛貨車。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，火勢燒毀現場數輛貨車。記者劉星君／翻攝