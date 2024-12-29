快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

高雄男與宮廟發生糾紛帶球棒叫囂　警查處結局令人傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區崗山北街一處巷弄有網友昨傍晚拍下一名中年男子疑似和附近宮廟發生糾紛，帶球棒在廟前叫囂，只男子舉動引起民眾驚恐，警方獲報到場約制，發現男子嫌宮廟太吵，因行動不便，只是拿球棒當助行器輔助，警方告誡後讓其離去。

網路社群「社會事新聞影音」昨貼出一則影片，片中只見一名男子手持球棒昨天到鳳山區崗山北街一處公廟前大聲喧嘩，民眾拍下畫面，指男子疑是地方問題人物，持球棒在巷弄閒晃引起附近民眾驚恐。

轄區鳳山警分局警方指出，昨傍晚接獲報案，前往現場查看，發現男子家住附近，嫌宮廟聲音太吵，前往理論，因男子走路一拐一拐，行動不便，順手拿了球棒當助行器。

宮廟人員覺得男子雖大聲喧嘩，但未覺得遭恐嚇，不提相關告訴，警方告誡男子後，讓其離去。

高市鳳山區崗山北街一處巷弄有網友昨傍晚拍下中年男子疑和宮廟發生糾紛，帶球棒在廟前叫囂，警方查證男子因行走不便，拿球棒當助行器。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區崗山北街一處巷弄有網友昨傍晚拍下中年男子疑和宮廟發生糾紛，帶球棒在廟前叫囂，警方查證男子因行走不便，拿球棒當助行器。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區崗山北街一處巷弄有網友昨傍晚拍下中年男子疑和宮廟發生糾紛，帶球棒在廟前叫囂，警方查證男子因行走不便，拿球棒當助行器。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區崗山北街一處巷弄有網友昨傍晚拍下中年男子疑和宮廟發生糾紛，帶球棒在廟前叫囂，警方查證男子因行走不便，拿球棒當助行器。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區崗山北街一處巷弄有網友昨傍晚拍下中年男子疑和宮廟發生糾紛，帶球棒在廟前叫囂，警方查證男子因行走不便，拿球棒當助行器。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市鳳山區崗山北街一處巷弄有網友昨傍晚拍下中年男子疑和宮廟發生糾紛，帶球棒在廟前叫囂，警方查證男子因行走不便，拿球棒當助行器。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

社群 網路

延伸閱讀

「高鐵進高雄市區」是當年韓國瑜提的 陳菁徽：民進黨卡韓

綠委因財劃法圍剿柯志恩 羅智強：民進黨高雄太好選

疑不爽大貨車按喇叭 墨鏡男國道攔停大貨車拿球棒猛敲

高雄2024世界神明聯誼會 創962家宮廟、3853神尊參與刷新世界紀錄

相關新聞

國道1號民雄段半聯結車遭追撞掉煤炭 小客車爆胎回堵3公里

國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車遭後方貨櫃車追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎，造成後方車輛回...

高雄輕軌遇違規車撞掉「下巴」停駛10分鐘 肇事駕駛慘了

高雄36歲何姓男子昨傍晚駕駛轎車沿馬卡道路違規左轉華安街往西，與南向北運行的輕軌列車擦撞，何男汽車尾部保桿撞到脫落，輕軌...

外籍車手假藉觀光來台 中部查獲逾50人 東南亞居多

自稱馬來西亞網紅的許振文來台灣觀光後失聯，父母開記者會協尋，各界關注。事件卻演變他因當詐騙集團車手被彰化警方逮捕，羈押在...

台南市鬧區自助餐廳火警 1廚師手臂遭燙傷送醫

台南市中西區臨安路一處自助餐廳今早約9點傳出火警，店面竄出大量黑煙嚇壞不少民眾，消防局獲報隨即派遣警消前往灌救，火勢約半...

屏東縣鹽埔養鴨場驚傳火警數輛貨車燒毀 黑煙直竄天際

屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路上，一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，從高速公路上都看到濃濃...

影／炫技失敗？賓士國3南投服務區撞電桿 車頭慘毀凹陷

國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，大批人車湧入塞爆服務區，違停、塞車等亂象惹民怨。今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。