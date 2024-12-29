高雄男與宮廟發生糾紛帶球棒叫囂　警查處結局令人傻眼

高雄市鳳山區崗山北街一處巷弄有網友昨傍晚拍下一名中年男子疑似和附近宮廟發生糾紛，帶球棒在廟前叫囂，只男子舉動引起民眾驚恐，警方獲報到場約制，發現男子嫌宮廟太吵，因行動不便，只是拿球棒當助行器輔助，警方告誡後讓其離去。

網路社群「社會事新聞影音」昨貼出一則影片，片中只見一名男子手持球棒昨天到鳳山區崗山北街一處公廟前大聲喧嘩，民眾拍下畫面，指男子疑是地方問題人物，持球棒在巷弄閒晃引起附近民眾驚恐。

轄區鳳山警分局警方指出，昨傍晚接獲報案，前往現場查看，發現男子家住附近，嫌宮廟聲音太吵，前往理論，因男子走路一拐一拐，行動不便，順手拿了球棒當助行器。