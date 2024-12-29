快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

聽新聞
0:00 / 0:00

國道1號民雄段半聯結車遭追撞掉煤炭 小客車爆胎回堵3公里

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車遭後方貨櫃車追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎，造成後方車輛回堵3公里，國道警方協助疏導，詳細肇責調查釐清中。

今天清晨7點5分，國道1號南向257.1公里（嘉義民雄路段），有輛貨櫃車疑因未保持行車安全距離，追撞前方載運煤炭半聯結車，煤炭散落於外側車道，有輛自小客車輾壓掉落物而爆胎，國道警方據報到場協助，事故駕駛人酒測值都為0，貨櫃車駕駛人腿部輕傷，兩車撞擊後相連，已由大吊車協助分離，尚待拖吊排除，現場回堵約3公里。

國道警方呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車遭後方貨櫃車追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎，造成後方車輛回堵3公里。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車遭後方貨櫃車追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎，造成後方車輛回堵3公里。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車遭後方貨櫃車追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車遭後方貨櫃車追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車疑遭後方貨櫃車未保持安全距離追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎，造成後方車輛回堵3公里。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車疑遭後方貨櫃車未保持安全距離追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎，造成後方車輛回堵3公里。記者李宗祐／翻攝

嘉義 國道 貨櫃

延伸閱讀

國1高雄客運與廂型車、賓士追撞 1女子噴出車外慘死

國道1號高雄路段公車與2轎車車禍 有人從車內噴出釀1死2傷

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

駕駛躲稽查加速逃逸自撞 「北宜林志玲」持槍令下車網讚好帥

相關新聞

國道1號民雄段半聯結車遭追撞掉煤炭 小客車爆胎回堵3公里

國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車遭後方貨櫃車追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎，造成後方車輛回...

高雄輕軌遇違規車撞掉「下巴」停駛10分鐘 肇事駕駛慘了

高雄36歲何姓男子昨傍晚駕駛轎車沿馬卡道路違規左轉華安街往西，與南向北運行的輕軌列車擦撞，何男汽車尾部保桿撞到脫落，輕軌...

外籍車手假藉觀光來台 中部查獲逾50人 東南亞居多

自稱馬來西亞網紅的許振文來台灣觀光後失聯，父母開記者會協尋，各界關注。事件卻演變他因當詐騙集團車手被彰化警方逮捕，羈押在...

台南市鬧區自助餐廳火警 1廚師手臂遭燙傷送醫

台南市中西區臨安路一處自助餐廳今早約9點傳出火警，店面竄出大量黑煙嚇壞不少民眾，消防局獲報隨即派遣警消前往灌救，火勢約半...

屏東縣鹽埔養鴨場驚傳火警數輛貨車燒毀 黑煙直竄天際

屏東縣消防局今天11點20分接獲報案，屏東縣鹽埔鄉中山路上，一處養鴨場發生火警，現場濃煙直竄天際，從高速公路上都看到濃濃...

影／炫技失敗？賓士國3南投服務區撞電桿 車頭慘毀凹陷

國道3號南投服務區深夜常有車友號召車聚，大批人車湧入塞爆服務區，違停、塞車等亂象惹民怨。今凌晨一輛賓士車疑炫技耍帥失敗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。