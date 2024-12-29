國道1號民雄段半聯結車遭追撞掉煤炭 小客車爆胎回堵3公里

國道1號嘉義民雄段今天上午有輛運煤炭半聯結車遭後方貨櫃車追撞，煤炭散落於車道，有輛自小客車輾壓掉落物爆胎，造成後方車輛回堵3公里，國道警方協助疏導，詳細肇責調查釐清中。

今天清晨7點5分，國道1號南向257.1公里（嘉義民雄路段），有輛貨櫃車疑因未保持行車安全距離，追撞前方載運煤炭半聯結車，煤炭散落於外側車道，有輛自小客車輾壓掉落物而爆胎，國道警方據報到場協助，事故駕駛人酒測值都為0，貨櫃車駕駛人腿部輕傷，兩車撞擊後相連，已由大吊車協助分離，尚待拖吊排除，現場回堵約3公里。