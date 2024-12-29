高雄輕軌遇違規車撞掉「下巴」停駛10分鐘 肇事駕駛慘了

高雄36歲何姓男子昨傍晚駕駛轎車沿馬卡道路違規左轉華安街往西，與南向北運行的輕軌列車擦撞，何男汽車尾部保桿撞到脫落，輕軌列車也受損，所幸無人受傷，輕軌延宕10分鐘才恢復運行，何無酒駕，警方依法告發，並依過失妨害舟車行駛安全罪移送法辦。

鼓山警分局表示，昨晚18時30分許接獲報案，鼓山區馬卡道路與華安街口，發生輕軌列車事故，員警獲報後迅速到場處置，駕駛雙方經檢測並未發現酒駕情形，輕軌於事發後10分鐘內恢復正常通行。

警方調查，何男當時未依號誌指示左轉，正好南向北運行的輕軌列車行經該處路口，撞上通過軌道的何男轎車，輕軌及何的轎車都受損。