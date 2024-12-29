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公車上推擠引爆衝突 7旬男遭踹下車頭重擊地面互控傷害

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市70歲陳男與44歲鄭男昨晚搭乘藍23公車，於汐止區樟樹一路準備下車時在車內發生擦撞，雙方發生口角進而互毆，鄭男竟伸腳將陳男踹下車，導致陳男頭部撞擊地面意識模糊，目前仍在醫院觀察中。雙方事後互控傷害，詢後被依傷害罪嫌送辦。

汐止警方昨天晚間10時許接獲報案，在汐止區樟樹一路公車站前有男子與老翁發生糾紛。警方到場後發現70歲陳男從公車上摔落，頭部撞擊地面意識模糊，已由救護車送醫治療。警方經了解發現70歲陳男與44歲鄭男2人搭乘藍23公車，當公車行經汐止區樟樹一路公車站牌前時，鄭男與陳男因欲下車在車內發生碰撞，雙方因而發生口角進而互毆。

據了解，車上乘客目擊鄭男在公車開啟車門後，竟伸腳將陳男踹下車，陳男重摔倒地頭部撞擊地面失去意識，民眾見狀立即報警。警方到場前陳男已被救護車送醫，所幸經治療後意識清醒已無大礙。警方隨後將鄭男帶回警局，鄭男表示自己也有受傷，欲對陳男提告傷害。警方將待陳男出院後偵訊，詢後將依傷害罪嫌將2人送辦。

陳男倒地頭部撞擊地面意識模糊。圖／擷取自臉書社團汐止集團
陳男倒地頭部撞擊地面意識模糊。圖／擷取自臉書社團汐止集團
汐止警方到場將鄭男帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝
汐止警方到場將鄭男帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝

公車 意識 汐止

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