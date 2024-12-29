聽新聞
0:00 / 0:00
公車上推擠引爆衝突 7旬男遭踹下車頭重擊地面互控傷害
新北市70歲陳男與44歲鄭男昨晚搭乘藍23公車，於汐止區樟樹一路準備下車時在車內發生擦撞，雙方發生口角進而互毆，鄭男竟伸腳將陳男踹下車，導致陳男頭部撞擊地面意識模糊，目前仍在醫院觀察中。雙方事後互控傷害，詢後被依傷害罪嫌送辦。
汐止警方昨天晚間10時許接獲報案，在汐止區樟樹一路公車站前有男子與老翁發生糾紛。警方到場後發現70歲陳男從公車上摔落，頭部撞擊地面意識模糊，已由救護車送醫治療。警方經了解發現70歲陳男與44歲鄭男2人搭乘藍23公車，當公車行經汐止區樟樹一路公車站牌前時，鄭男與陳男因欲下車在車內發生碰撞，雙方因而發生口角進而互毆。
據了解，車上乘客目擊鄭男在公車開啟車門後，竟伸腳將陳男踹下車，陳男重摔倒地頭部撞擊地面失去意識，民眾見狀立即報警。警方到場前陳男已被救護車送醫，所幸經治療後意識清醒已無大礙。警方隨後將鄭男帶回警局，鄭男表示自己也有受傷，欲對陳男提告傷害。警方將待陳男出院後偵訊，詢後將依傷害罪嫌將2人送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言