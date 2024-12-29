公車上推擠引爆衝突 7旬男遭踹下車頭重擊地面互控傷害

新北市70歲陳男與44歲鄭男昨晚搭乘藍23公車，於汐止區樟樹一路準備下車時在車內發生擦撞，雙方發生口角進而互毆，鄭男竟伸腳將陳男踹下車，導致陳男頭部撞擊地面意識模糊，目前仍在醫院觀察中。雙方事後互控傷害，詢後被依傷害罪嫌送辦。

汐止警方昨天晚間10時許接獲報案，在汐止區樟樹一路公車站前有男子與老翁發生糾紛。警方到場後發現70歲陳男從公車上摔落，頭部撞擊地面意識模糊，已由救護車送醫治療。警方經了解發現70歲陳男與44歲鄭男2人搭乘藍23公車，當公車行經汐止區樟樹一路公車站牌前時，鄭男與陳男因欲下車在車內發生碰撞，雙方因而發生口角進而互毆。