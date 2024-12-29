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外籍車手假藉觀光來台 中部查獲逾50人 東南亞居多

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭游振昇吳傑沐／連線即時報導

自稱馬來西亞網紅的許振文來台灣觀光後失聯，父母開記者會協尋，各界關注。事件卻演變他因當詐騙集團車手被彰化警方逮捕，羈押在看守所。類似以觀光名義入境充當車手的犯罪新模式，苗栗今年到10月已逮獲達37人，彰化縣下半年也達16人，共53人，主要來自東南亞。

31歲的許振文受雇詐騙集團當車手，本月11日在彰化縣員林市一家咖啡廳，與被害人相約面交200萬元時，被埋伏的員林警方查獲。他辯稱在網路上看到可一邊工作、一邊旅遊的機會才來台，並不知是詐騙集團，但彰化檢警未採信，依詐欺及洗錢防制法收押偵辦。

另有 一名香港籍陳姓男子，日前到台中市大甲區和被害人面交現金時，被埋伏的大甲警分局員警逮捕。陳男說，他在香港上網時看到一則招募廣告，開出到台灣打工度假工作輕鬆、待遇優且免付旅費等誘人條件吸引，持觀光簽證入境來台擔任詐欺車手，但對相關詐騙集團運作細節避重就輕。

彰化縣警察局今年查獲的詐騙集團車手超過千人，發現像許振文這類外籍車手越來越多，今年6到8月查獲3人，9月到至今增加到13人，分別來自馬來西亞、越南及澳門；苗栗到今年10月為止更查獲37人，其中越南籍達32人，另有香港、馬來西亞及印尼籍。

另外，根據馬華公共服務及申訴部主任張天賜接受媒體採訪時，稱今年8月以來，已有逾百名馬來西亞人在台灣因充當詐騙集團車被警方逮捕，由於台灣與馬來西亞並未簽訂犯罪引渡協議，如法院判決有罪確定，必須在台灣服刑。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長張安進說，詐騙集團以「求職」廣告佯稱高薪，聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，吸引外籍青年以觀名義來台充當車手。主要是馬來西亞、越南、港澳等地，多以華人為主，長相及語言相近，比較容易取信國人。

警方說，外國人持觀光簽證來台當車手，時間約只有5天到半個月，入境均有專人接機，以人盯人方式看管，聯絡方式都以IG或微信聯繫。做案常以步行或騎乘YouBike到超商ATM提款後，以離台作為斷點，且因語言不通或以物流收貨員做為掩護，不易遭警方盤查，待警方循線發現身分後，外籍車手早已離境，增加查緝難度。

彰化縣累計到11月為止，共查獲約千名車手，而且不乏是外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，並有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。記者劉明岩／攝影
彰化縣累計到11月為止，共查獲約千名車手，而且不乏是外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，並有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。記者劉明岩／攝影
彰化警方日前逮捕詐騙集團一名外籍車手，發現近3個月來，已查獲8人，外籍車手有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。圖／警方提供
彰化警方日前逮捕詐騙集團一名外籍車手，發現近3個月來，已查獲8人，外籍車手有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。圖／警方提供
彰化縣累計到11月為止，共查獲約千名車手，而且不乏是外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，並有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。記者劉明岩／攝影
彰化縣累計到11月為止，共查獲約千名車手，而且不乏是外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，並有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。記者劉明岩／攝影

詐騙集團 馬來西亞

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