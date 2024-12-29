台南市鬧區自助餐廳火警 1廚師手臂遭燙傷送醫
台南市中西區臨安路一處自助餐廳今早約9點傳出火警，店面竄出大量黑煙嚇壞不少民眾，消防局獲報隨即派遣警消前往灌救，火勢約半小時內獲得控制、撲滅，不過一名38歲的魏姓廚師雙手臂仍遭燙傷，意識清醒，由救護車送醫治療，詳細起火原因仍待調查。
南市消防局今早9點多接獲報案，中西區臨安路一段一間自助餐餐廳1樓油鍋起火，現場有人員協助初期滅火，但無法控制，趕緊派遣24車、54名警、義消前往灌救，同時要求餐廳內6名員工趕緊疏散；消防人員趕抵現場後，火勢約半小時內控制、撲滅。
消防人員初步調查，自助餐廳為2樓RC、3樓鐵皮加蓋建物，疑似1樓油鍋起火燃燒廚房及排煙風管，面積約3平方公尺，過程中，一名38歲魏姓廚師疑似用滅火器搶救時，雙手臂不慎受傷，有1度18%燒燙傷，意識清醒，送往郭綜合醫院治療，詳細起火原因、財損仍待僅一步調查釐清。
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