台南市鬧區自助餐廳火警 1廚師手臂遭燙傷送醫

台南市中西區臨安路一處自助餐廳今早約9點傳出火警，店面竄出大量黑煙嚇壞不少民眾，消防局獲報隨即派遣警消前往灌救，火勢約半小時內獲得控制、撲滅，不過一名38歲的魏姓廚師雙手臂仍遭燙傷，意識清醒，由救護車送醫治療，詳細起火原因仍待調查。

南市消防局今早9點多接獲報案，中西區臨安路一段一間自助餐餐廳1樓油鍋起火，現場有人員協助初期滅火，但無法控制，趕緊派遣24車、54名警、義消前往灌救，同時要求餐廳內6名員工趕緊疏散；消防人員趕抵現場後，火勢約半小時內控制、撲滅。