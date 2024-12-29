北市警掌摑下屬議員批行徑如角頭 根本人民保母最差示範

北市文山一警分局一名林姓派出所長先前參加迎新餐敘，疑酒後情緒反應大，以手掌拍打1名員警臉頰多次，員警事後向分局投訴。警方昨天對林姓所長酒後言行失當，記過列考核。北市議員陳怡君今批評，角頭行徑霸凌下屬，人民保母最差示範。

陳怡君說，萬芳派出所所長於上月餐敘時，因敬酒時下屬未起立致意，竟連續出手掌摑對方，該名員警事後上層反應，督察室也介入調查、處分該所長。陳怡君痛批，該所長身為警官竟然行逕「有如角頭」，做了人民保母的最差示範，同時也為基層員警抱屈，支持受害者提告，並要求市警局以最嚴格標準端正警紀。

陳怡君說，警察是人民保母，「警察抓小偷」是從小深植在大家心中的正面形象，如今卻變成了「警官變角頭」，因細故在公開場合連續掌摑下屬，做了人民保母的最差示範。

陳說，事發當下是在公開場合，該所長都敢尚且如此霸凌同仁，那在工作場所豈非更囂張？若非背後有靠山，就是情緒管理嚴重出問題，明顯不適任主管職，分局應予以嚴懲。

陳怡君也為基層員警抱屈，支持該員警提告，用法律捍衛自身權益，與警察應有的尊嚴。陳表示，警界的霸凌案件，在中央與地方屢屢層出不窮，更有員警不堪壓力而輕生，造成許多家庭的遺憾，此案只是警界霸凌的冰山一角，背後肯定還有更多的黑數與未爆案例。