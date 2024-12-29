高雄17歲男騎車無照上國道 被攔辯「被導航誤導」

高雄17歲林姓無照騎機車上國道10號，一路從燕巢路段騎到里港交流道附近，林男騎車穿梭外側、中線車道，險象環生，國道警方獲報上前攔阻，攔停後禁止林男續騎，林自稱跟隨導航誤上交流道，因無照又上國道，連吞兩張罰單，最重可罰2萬4000元。

網路社群「社會事新聞影音」今早貼出影片，昨天下午3時許，一名機車騎士騎乘重型機車，穿梭國道10號西向25.6公里燕巢路段中線、外側車道，因周邊車流量大，林左右穿梭險象環生。

國道警方獲報後，上前將騎士攔停，經查林男並未考取機車駕照，他自稱是跟隨導航誤上國道，警方當場禁止他騎行，將他及機車帶下交流道後，通知家長帶回。