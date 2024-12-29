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桃園住宅工安意外 混凝土牆倒塌越籍男工人遭重壓亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區昨上午發生一起工安意外，一名22歲越南籍周姓男子在永豐路一處住宅工地地下室施工，疑似因混凝土牆面尚未全乾就搬動，結果意外遭混凝土牆重壓，警消獲報到場時男子雖已脫困，但已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。桃園市勞動局表示，雇主需依法補償家屬，後續將依重大職責檢查處理要點規定辦理。

據悉，昨上午11點多周男於八德區永豐路一處集合住宅施工，案發地點為住宅內地下4樓，當時周男與其他3名工人正在將水箱內部的混凝土牆面拉出，但因牆面未乾，混凝土突然倒塌導致周男遭重壓，一旁工人見狀立即通知工廠人員並報警，並趕緊將周男從混凝土牆底部拉出，警消到場時周男全身泥土、泥巴，當場無呼吸心跳，送醫急救1小時仍不治。

勞動局獲報後立即至現場調查，勞動局指出，勞工疑似未注意頂板混凝土未凝固即做拆除模板作業，導致頂板全面坍塌，造成周男發生倒崩塌職業災害，雖周男當日為假日非法打工，但只要有僱傭關係便依勞基法規定，雇主須補償家屬45個月平均工資。

勞動局說明，初步認定該案未由專人妥為設計水箱結構施工圖說、強度計算書及訂定澆置計畫，且未設置模板支撐作業主管，導致拆除模板作業時間不對，疑似為過早拆除，造成周男發生倒崩塌的重大職業災害，後續將依重大職業檢查處理要點規定辦理。

桃園八德昨上午一名22歲越南籍周姓男子在永豐路住宅工地地下室施工，疑因混凝土牆面尚未全乾就搬動，意外遭混凝土牆重壓死亡。圖／民眾提供
桃園八德昨上午一名22歲越南籍周姓男子在永豐路住宅工地地下室施工，疑因混凝土牆面尚未全乾就搬動，意外遭混凝土牆重壓死亡。圖／民眾提供
桃園八德昨上午一名22歲越南籍周姓男子在永豐路住宅工地地下室施工，疑因混凝土牆面尚未全乾就搬動，意外遭混凝土牆重壓死亡。圖／民眾提供
桃園八德昨上午一名22歲越南籍周姓男子在永豐路住宅工地地下室施工，疑因混凝土牆面尚未全乾就搬動，意外遭混凝土牆重壓死亡。圖／民眾提供

永豐 職業 雇主

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