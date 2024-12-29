嘉市警「嘉華三朵花」爆紅 「大花」林婉婷獲警署宣導績優獎

嘉義市警局網紅「嘉華三朵花」以最夯的直播方式做預防犯罪、交通安全等宣導工作，協助策畫市警局各項宣導活動及擔任主持人；當中「大花」林婉婷日前獲警政署全國第2名犯罪預防宣導績優人員，署長張榮興頒發獎牌表揚。市警局長沈炳信說，林婉婷獲犯罪預防宣導績優人員，與有榮焉，一路走來沒有奇蹟，只有累積。

因應「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」發布，全國各警局戮力辦理識詐宣導並積極投入犯罪預防宣導業務，警政署從今年犯罪預防宣導楷模候選人中擇優遴選前6名表揚，嘉義市警局秘書林婉婷榮獲全國第2名，於12月27日署務會報中由署長張榮興頒發紀念獎牌。

沈炳信說，林婉婷是市警局網紅「嘉華三朵花」的「大花」，也是白沙屯媽祖蒞嘉贊境至警局駐駕賜福的「神激動女警」，獲得犯罪預防宣導績優人員，與有榮焉，一路走來沒有奇蹟，只有累積，而且還有市警局優秀的犯罪預防宣導團（刑事警察大隊、交通警察隊、少年警察隊、婦幼警察隊、保安警察隊）強大的支持與相挺，近年來才能不斷發揮創意、與民間企業團體跨域合作，善用數位科技，並兼顧SDGs永續指標和多元創新共融，推動數位化的預防犯罪宣導。

另林婉婷撰寫市警局「安全永續的數位化預防犯罪策略」（Safe and Sustainable Digitalized Crime Prevention Strategies）也榮獲國際認證－2024第10屆西太平洋健康城市聯盟會議「健康城市創意發展獎」（AFHC Award for Creative Developments in Healthy Cities）。

2021年受到疫情影響許多活動不得不停辦，嘉義市警察局寒暑假為輔導青少年活動也因而停擺，不願屈服於疫情，市警局求新求變，成立網紅頻道「青春345．就愛543」大受歡迎，甚至催生網紅「嘉華三朵花」爆紅。林婉婷說，「疫情沒有打倒敗我們，反而讓我們創造一個更創新更創意的宣導方式，與民眾的關係互動因為線上的連繫而更密切。」