嘉市警「嘉華三朵花」爆紅 「大花」林婉婷獲警署宣導績優獎

嘉義市警局網紅「嘉華三朵花」以最夯的直播方式做預防犯罪、交通安全等宣導工作,協助策畫市警局各項宣導活動及擔任主持人;當中「大花」林婉婷日前獲警政署全國第2名犯罪預防宣導績優人員,署長張榮興頒發獎牌表揚。市警局長沈炳信說,林婉婷獲犯罪預防宣導績優人員,與有榮焉,一路走來沒有奇蹟,只有累積。

因應「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」發布,全國各警局戮力辦理識詐宣導並積極投入犯罪預防宣導業務,警政署從今年犯罪預防宣導楷模候選人中擇優遴選前6名表揚,嘉義市警局秘書林婉婷榮獲全國第2名,於12月27日署務會報中由署長張榮興頒發紀念獎牌。

沈炳信說,林婉婷是市警局網紅「嘉華三朵花」的「大花」,也是白沙屯媽祖蒞嘉贊境至警局駐駕賜福的「神激動女警」,獲得犯罪預防宣導績優人員,與有榮焉,一路走來沒有奇蹟,只有累積,而且還有市警局優秀的犯罪預防宣導團(刑事警察大隊、交通警察隊、少年警察隊、婦幼警察隊、保安警察隊)強大的支持與相挺,近年來才能不斷發揮創意、與民間企業團體跨域合作,善用數位科技,並兼顧SDGs永續指標和多元創新共融,推動數位化的預防犯罪宣導。

另林婉婷撰寫市警局「安全永續的數位化預防犯罪策略」(Safe and Sustainable Digitalized Crime Prevention Strategies)也榮獲國際認證-2024第10屆西太平洋健康城市聯盟會議「健康城市創意發展獎」(AFHC Award for Creative Developments in Healthy Cities)。

2021年受到疫情影響許多活動不得不停辦,嘉義市警察局寒暑假為輔導青少年活動也因而停擺,不願屈服於疫情,市警局求新求變,成立網紅頻道「青春345.就愛543」大受歡迎,甚至催生網紅「嘉華三朵花」爆紅。林婉婷說,「疫情沒有打倒敗我們,反而讓我們創造一個更創新更創意的宣導方式,與民眾的關係互動因為線上的連繫而更密切。」