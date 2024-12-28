連鎖餐廳分店員工換瓦斯釀火災觸法 獲緩起訴處分
有「被牛肉麵店耽誤的豆花店」之稱的某連鎖餐廳龍潭分店，今年7月間某午正準備晚餐食材時，發生瓦斯外洩，噴飛脫落的瓦斯管線碰到火源引燃大火，造成廚房南側0.15坪燒損，肇禍謝姓員工依公共危險罪送辦，桃檢偵結，予以緩起訴並支付公庫3萬元。
處分指出，46歲謝姓男子是某連鎖餐廳位於桃園龍潭區北龍路分店的員工，今年7月14日下午4點32分，執行晚間營業備料的前置作業時，先在廚房內麵煮區開啟瓦斯，隨即到湯煮區開瓦斯爐時，發現瓦斯用罄，於是在工作檯旁更換瓦斯桶的過程，卻意外造成瓦斯外洩。
謝男又因更換過程中，瓦斯管線噴飛脫落，碰到麵煮區的火源意外引發火勢，造成廚房南側牆壁明顯火燒痕跡、放在南側物品有局部嚴重受熱、變色、碳化及燒熔等情形，燒損約0.15坪大小面積，謝男事後遭警方依公共危險罪送辦。
檢方偵查時，謝男坦承不諱；經查本件根據被告所述、火災原因調查鑑定書及所附現場照片，發生地點的廚房南側牆壁、物品因火災受有輕微燒損，未發生房屋結構嚴重燒損毀塌情形，也吳失去遮風避雨及存放物品建築物效用，僅南側物品因此燒損，失去原有功能，被告所為觸犯刑法175條第3項失火燒燬建物或住宅等以外之物罪。
檢察官審酌，被告犯後自白犯行，態度尚佳，且根據火災原因調查鑑定書可知，本起火災未造成人員傷亡，也未延燒至其他住戶，相信被告歷此偵查程序，當知所警惕並深切反省，認以緩起訴為適當；緩起訴1年期間，向公庫支付3萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言