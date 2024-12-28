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花蓮鬧區大樓鷹架疑不敵強風倒塌1人受傷 路過駕駛險遭殃：生死一瞬間

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花蓮鬧區大樓鷹架疑不敵強風倒塌1人受傷 路過駕駛險遭殃：生死一瞬間

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市鬧區中山路一棟大樓正進行整修工作，搭設的4層樓高鷹架，今晚疑因強風突然倒塌，一名女騎士牽機車時不慎被鐵皮砸到送醫，羅姓駕駛開車經過，車頭被壓到，幸好人沒事，嚇得直呼真的是生死一瞬間，初步了解共造成9輛機車、2台轎車受損，交通也受阻。

這棟8層樓的大樓位於中山路鬧區，就在今年0423強震倒塌的「富凱大飯店」對面，近日在進行震後的整修工程，今晚8時30分鷹架突然倒塌，路旁整排機車被砸毀，也有一輛停在停車格的汽車遭波及。

羅姓駕駛表示，當時他感覺地面好像有些震動，還來不及反應，鷹架就在他面前倒下來，還好只砸到車頭。另有一名23歲的女性機車騎士，正在牽車，就被飛落的鐵皮砸到，受輕傷送往部立花蓮醫院，生命徵象穩定。

花蓮警分局、消防隊獲報趕到現場，警方封鎖現場管制，消防人員在倒塌的鐵架下搜索，確認無人受困。

因事發地點位於鬧區，不少民眾圍觀，市長魏嘉彥也在第一時間趕到關切，指示公所人員釐清該工程搭鷹架前，是否有申請路權。

近日冷氣團來襲，今天花蓮風勢相當強，鷹架倒塌是否與強風有關，或有其他原因，正由相關單位調查釐清。

花蓮市中山路一棟大樓鷹架今晚突然倒塌，造成1人受傷，多輛汽機車受波及，市長魏嘉彥趕往關切。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一棟大樓鷹架今晚突然倒塌，造成1人受傷，多輛汽機車受波及，市長魏嘉彥趕往關切。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一棟大樓鷹架今晚突然倒塌，造成1人受傷，多輛汽機車受波及。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一棟大樓鷹架今晚突然倒塌，造成1人受傷，多輛汽機車受波及。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一棟大樓鷹架今晚突然倒塌，阻斷交通，因位於鬧區，不少民眾圍觀。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一棟大樓鷹架今晚突然倒塌，阻斷交通，因位於鬧區，不少民眾圍觀。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一棟大樓鷹架今晚突然倒塌，造成1人受傷，多輛汽機車受波及。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一棟大樓鷹架今晚突然倒塌，造成1人受傷，多輛汽機車受波及。記者王燕華／攝影

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