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海陸防空警衛群士官執勤不明原因自傷 送醫搶救撿回一命
海軍陸戰隊所屬防空警衛群一名潘姓士官今晚6時許值勤期間，發生不明原因自我傷害狀況，經單位官兵送醫搶救後，目前生命跡象穩定，暫無生命危險；海陸指揮部表示，已聯繫家屬並檢派高階幹部協處，並加強官兵心理諮商輔導，避免憾事再發生。
海軍陸戰隊指揮部今晚8時50分許發出新聞稿指出，所屬防空警衛群潘姓士官於今晚6時許執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場，全力配合憲檢調查釐清案情。
海陸指揮部指出，事發後，潘姓士官送醫搶救，目前生命跡象穩定，暫無生命危險，已立即聯繫家屬及檢派高階幹部前往協處，並將持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，建立珍愛生命認知，避免憾事再生。
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