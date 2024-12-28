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在學期間優秀…台達電清大高材生意外身亡 師長悲痛種樹永懷

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

16日在台達電內湖總部不幸離世的25歲彭姓清大碩士研發替代役，今天在親友陪伴下舉行告別式，曾為彭生指導教授的清大副校長簡禎富悲痛萬分，親率研究室同仁到清交小徑種下「台灣毛柿」，寓意「台灣沒事」，永懷彭生為台灣半導體科技曾作出的卓越貢獻。

簡禎富感性發文，特別選在這天與DALab清華大學決策分析研究室伙伴們，一起在彭生曾就讀的2所母校，交大及清大，之間種下台灣原生種樹苗「台灣毛柿」，寓意「台灣沒事」，祈願彭生能「魂歸梅竹、無罣無礙」，更寫下「請恕愚師不忍告別」的語句，令人傷感。

據悉，彭生畢業於交通大學工業工程與管理系，後錄取清華大學工業工程與工程管理所，在學期間多次獲獎，如獲得2022年ISQM Makalot Academia Industry Collaboration Award，更在今年才以其研究有關「多標籤分類貝氏推論」的成果登上於國際智慧製造期刊。

彭生的研究被曾任台積電工業工程處副處長、清華台積電卓越製造中心主持人的簡禎富，盛讚解決了重要半導體智慧製造問題，成功導入產業創造具體價值。

雖然師長一度鼓勵並願意推薦彭生繼續進修攻讀博士，為台灣半導體產業進一步做出貢獻，但他為了養家、替父母減輕經濟負擔，去年仍選擇放棄博士機會，轉而進入台達電擔任「資料科學家」。

不過除了為半導體做出不少貢獻，親友眼中的彭生也熱愛生活，不僅常常前往登山、征服百岳、挑戰玉山，還十分疼愛動物、流浪犬，會利用假日到動物之家擔任志工，因此同學形容他不是會輕易放棄生命的人。

未料短短進入業界1年多，彭生竟不幸離世，令清大師長、研究同仁及親友悲痛台灣失去一位半導體優秀人才。送上花籃並寫下「寧為玉折」的輓辭，哀痛彭生高尚的品德與價值觀，嘆惜他堅守道德原則、不輕易妥協屈服。

台達電在彭生離世後也發出聲明強調「台達對於失去一位工作表現傑出、考績優良，並深獲同事與主管肯定的同仁，深感遺憾與痛心」已於第一時間積極協助家屬處理善後並全力配合檢警偵查作業。

為紀念不幸離世的台達電清大高材生，清大副校長簡禎富率師生在清大與交大間種下樹苗，不少研究生也手持白玫瑰送別祂。圖／翻攝自臉書
為紀念不幸離世的台達電清大高材生，清大副校長簡禎富率師生在清大與交大間種下樹苗，不少研究生也手持白玫瑰送別祂。圖／翻攝自臉書

動物之家 半導體 清大

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