高雄借錢哥闖美甲店瞎編「這理由」借3百元 美甲師心軟結局曝

高市一名借錢哥21日闖入一名正妹經營的美甲店，聲稱因住對面門鎖壞掉借錢開鎖，美甲師心軟借了300元，借錢哥直道謝稱會盡快歸還，未料人卻消失不見；借錢過程被PO網，警方查出另有一店家也被同樣手法借錢，將追查男子身分到案。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，指12月21日曾子路一家美甲店遇到借錢哥，男子見美甲店只有正妹一人看店，佯稱自己住對面，因住家門鎖壞了想借錢找鎖匠開鎖。

正妹美甲師見借錢哥似乎態度誠懇，於是掏出皮夾拿出300元遞給借錢哥，對方還用雙手接下300元，還稱要留電話，但正妹稱，沒關係再拿錢過來即可，但後來人卻消失無蹤。

美甲師遇借錢哥的過程被店內監視器錄下，影像被PO上網，轄區左營警分局指出，未接獲相關報案電話，和店家連絡後，美甲師不願報案。