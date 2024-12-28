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南投大貨車急煞雞籠噴飛 砸中小黃3外籍客受驚嚇

中央社／ 南投28日電

滿載雞隻的大貨車今天行經南投埔里台21線桃米路段，疑未注意路口號誌，為閃避衝對向車道後急煞，雞籠飛出砸中計程車，造成車尾玻璃全毀，3名外國遊客受驚嚇，幸無人受傷。

南投縣警察局埔里分局警員指出，載滿雞隻的大貨車下午行經台21線埔里桃米路段時，疑似未注意路口號誌轉紅燈，為閃避前方停等紅燈的計程車，大貨車緊急轉入對向無來車的車道。

警方表示，大貨車駛入對向車道後緊急停車，但車上載運的雞籠卻因慣性掉落地面，另有部分雞籠砸中計程車，造成車尾受損，玻璃全毀，計程車上載運的3名外國遊客雖受驚嚇，所幸無人受傷。

警方指出，發生意外的路段為埔里通往日月潭的重要道路，受車禍影響，埔里通往日月潭一度塞車，所幸交通已在下午恢復正常。

南投縣警察局埔里分局指出，一輛載滿雞隻的大貨車28日行經台21線埔里桃米路段時，疑似未注意路口號誌轉紅燈，為閃避前方停等紅燈車輛，大貨車緊急轉入對向車道，雞籠因慣性掉落地面，另有部分籠子砸中計程車造成車損，所幸未釀人員傷亡。圖／翻攝照片
南投縣警察局埔里分局指出，一輛載滿雞隻的大貨車28日行經台21線埔里桃米路段時，疑似未注意路口號誌轉紅燈，為閃避前方停等紅燈車輛，大貨車緊急轉入對向車道，雞籠因慣性掉落地面，另有部分籠子砸中計程車造成車損，所幸未釀人員傷亡。圖／翻攝照片

南投縣 埔里 塞車 計程車

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