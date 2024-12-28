南投大貨車急煞雞籠噴飛 砸中小黃3外籍客受驚嚇

滿載雞隻的大貨車今天行經南投埔里台21線桃米路段，疑未注意路口號誌，為閃避衝對向車道後急煞，雞籠飛出砸中計程車，造成車尾玻璃全毀，3名外國遊客受驚嚇，幸無人受傷。

南投縣警察局埔里分局警員指出，載滿雞隻的大貨車下午行經台21線埔里桃米路段時，疑似未注意路口號誌轉紅燈，為閃避前方停等紅燈的計程車，大貨車緊急轉入對向無來車的車道。

警方表示，大貨車駛入對向車道後緊急停車，但車上載運的雞籠卻因慣性掉落地面，另有部分雞籠砸中計程車，造成車尾受損，玻璃全毀，計程車上載運的3名外國遊客雖受驚嚇，所幸無人受傷。