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剛當爸爸…全聯倉儲大火24歲越南移工跳樓喪生 逃生前大喊妻兒名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭。家屬曝廖家父子感情好，廖父為救兒子衝回火場，廖家兒子打電話留言「「快沒辦法呼吸」；當天跳樓逃生卻喪生的24歲越南移工剛當爸爸，跳樓逃生前大喊愛人和兒子的名字。

全聯大肚倉儲物流中心工地19日大火釀九死，其中51歲廖姓水電包工頭帶著27歲兒子與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。

廖姓父子今天下午在台中市殯儀館公祭，廖家剩女眷，由女兒、侄子、侄女捧斗；廖家阿嬤這幾天以淚洗面，相當難過，家屬因擔心廖家阿嬤情緒起伏過大，今未到場。

協助喪葬的善願愛心協會會長郭志祥轉述，廖家全家感情很好，大火當天本來兒子要派到南屯工作，因廖父機車壞掉，才會父子共騎機車到大肚全聯工地；大火延燒快速，廖父位置是最接近出口，有機會逃出來，但因發現兒子，又馬上衝進去，一進後就沒辦法再出來；廖家兒子平時有蒐集公仔，托夢家人表示「房間粉紅色盒子裡有公子，希望一起火化」。

郭志祥說明，火災發生時，廖家兒子曾打二次電話給家人，第一通沒人接，第二通也沒接，留言「快沒辦法呼吸」，2分鐘後，家人回撥，就沒有接了；廖姓父子等工組其實還有一名曾姓工人，當天因臨時有事，在火災前半小時前離開工地，沒想到其他5人葬身火窟，心裡愧疚一直哭。

郭志祥指出，協會是透過社工轉介處理，為了讓廖家父子能走完最後一程，提供廖家父子家屬全套免費喪葬服務、慰問金5萬元，另外2名越南移工罹難者，協會也會提供家屬來台機票，2名越南籍家屬今抵台，約下午5時認屍。

郭志祥說，其中一名24歲的越南籍移工，當天跳樓逃生，當場失去呼吸心跳，緊急被消防人員送往光田醫院不治，經了解，這名移工剛當爸爸，跳下來之前，大喊愛人跟兒子的名字。

全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭，由女兒、侄子、侄女捧斗。 記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭，由女兒、侄子、侄女捧斗。 記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭。 記者趙容萱／攝影
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