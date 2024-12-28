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霸凌？北市警所長酒後猛拍下屬臉頰 分局：記過列考核

中央社／ 台北28日電

北市文山一警分局林姓派出所長先前參加迎新餐敘，酒後情緒反應大，以手掌拍打1名員警臉頰多次，員警事後向分局投訴。警方今天表示，林姓所長酒後言行失當，記過列考核。

台北市警察局文山第一分局發布新聞資料指出，萬芳派出所林姓所長在11月29日於轄區內某餐廳內辦理迎新餐敘的席間，因酒後情緒反應較大，對所內1名員警的臉頰以手掌拍打數次，員警感到羞辱，在事發後2週後向分局投訴。

警方表示，經12月16日受理後啟動調查，訪查派出所多名基層員警都指有目睹此狀況，認為確有其事，而訪查發生地的餐廳及路口都無設置監視器。遭打巴掌的員警雖不提出公然侮辱及傷害等刑事告訴，也未提霸凌申訴，文山一分局仍會秉公查處。

文山一分局指出，因經查此案確實屬實，林姓所長酒後言行失檢且深感自責，已核定記過並列入考核。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市文山一警分局林姓派出所長先前參加迎新餐敘，酒後情緒反應大，以手掌拍打1名員警臉頰多次，員警事後向分局投訴。警察示意圖／ingimage
台北市文山一警分局林姓派出所長先前參加迎新餐敘，酒後情緒反應大，以手掌拍打1名員警臉頰多次，員警事後向分局投訴。警察示意圖／ingimage

公然侮辱 北市 巴掌 警察 餐廳

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