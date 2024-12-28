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金門未成年男偷開老爸車失控自撞護欄 乘客自曝車禍過程「在飄移」
家住金門城的林姓少年在今天凌晨1時36分，偷開父親的車載3名未成年友人外出兜風，沿金湖鎮環島南路4段由夏興往小徑圓環方向行駛，行經夏興三角公園附近，因跨越雙黃線超車時車輛失控，自撞對向車道邊坡之紐澤西護欄，造成副駕駛座乘客楊姓男子臉部受傷，經送衛福部金門醫院就醫後無大礙，警方對駕駛實施酒測，初步排除酒駕，肇事責任由警方釐清中。
據了解，林父的車輛最近剛好送修保養，跟汽車保養廠借了代步車，林姓少年趁半夜父親睡著後，偷偷將車開出，並載上另3名同校的好友一起夜遊，沒想到在夏興三角公園附近，因不熟悉汽車機械操作，在跨越雙黃線超車時車輛失控，自撞對向車道邊坡的紐澤西護欄。
當時車上僅副駕駛座的楊姓少年一人臉部疑似被玻璃劃傷，其餘包含駕駛等3人都未受傷；但整部小客車的車頭撞的幾乎全毀，據目擊民眾表示，當時僅聽到乘客一直在跟警方說，「我們在飄移」，感覺車速應該很快，好在有紐澤西護欄擋住，不然整輛車可能直接掉落旁邊的邊坡，後果可能就很嚴重。
警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對汽車駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。
金門縣警察局金湖分局也提醒民眾，未領有駕駛執照切勿駕車上路，如無照駕車，將依「道路交通管理處罰條例」第21條，處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰。另超車時應遵守禁止超車標誌、標線規定及注意前方車輛動態，以確保他人及本身之安全，如未依規定超車，將依「道路交通管理處罰條例」第47條，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。
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