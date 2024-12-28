國3通霄北上路段2曳引車碰撞 大型吊車出動…車流嚴重回堵數公里

國道3號北向142公里苗栗通霄路段下午1點多發生兩輛曳引車碰撞事故，一名女子受傷送醫，這起車禍造成北上車流嚴重回堵到通霄交流道以南，下午3點多現場狀況還未排除。

警方初步調查，39歲邱姓男子駕駛營業用曳引車北上，行經142公里通霄交流道北方路段時，疑因分心追撞前方由53歲李姓男子駕駛的另一輛曳引車，邱男整輛載貨櫃的曳引車摔落山坡邊；車禍發生後，邱姓男子車上33歲張姓女乘客因胸悶送醫；由於現場必須動用大型吊車處理，後方車流回堵數公里。

兩車駕駛都沒有酒駕，事故發生原因和責仼有待調查釐清。