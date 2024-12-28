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台中轎車撞倒2機車扶起未報案 駕駛到案開罰

中央社／ 台中28日電

台中鄭姓男子日前駛離停在路旁的轎車時，不慎撞倒2輛機車，他將機車扶起即離去，經機車車主報案，員警通知鄭男到案說明並開罰，警方提醒，民眾發生交通事故應報案，避免因逃逸受罰。

台中市警局第五分局今天表示，警方15日接獲21歲楊男與21歲曾男報案指，2人停在北屯區祥順路2段巷道內的機車，疑遭車輛擦撞，且有被移動過痕跡，因此報警尋求協助。

經員警調閱監視器追查，發現1輛停在路旁的紅色轎車起步時，撞倒2輛機車，駕駛27歲鄭男發現後，下車將機車扶起即駛離現場。

鄭男經警方通知到案表示，因車輛停放處為斜坡，車輛要開出時往前滑行撞倒機車，當時有下車查看車況，認為沒事所以扶起機車後就離去，未報警或留下聯絡電話給機車車主。

由於鄭男違規事證明確，警方後續依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，逃逸者予以告發，可處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

警方提醒，發生交通事故後，駕駛人務必撥打110報警處理，避免逃逸所帶來的法律責任及罰款，並維護交通安全。

交通事故 台中市 罰款 車主

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