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新北騎警增添10名生力軍 高超馬術順利通過檢定

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，平日除在「新板特區」執勤外，假日及國定假日時，在淡水漁人碼頭、八里左岸、鶯歌老街、新店碧潭等4處景點，每月擇1處輪流巡邏執勤，提供為民服務及展現警察親和力。

新北市警局騎警隊已成立21年，為薪火相傳，持續注入新血活絡陣容，今年9月招募第11期新進隊員，從各單位30多位報名初選名單，經市警局6名評審委員嚴格審查及面試，挑選出男、女警各5名共10員；其中，三峽警分局技術助教林家穎是跆拳國手，曾參加世界警消運動會蟬聯2屆跆拳金牌，新店警分局游文瑋也是網紅，粉絲高達6萬餘人，人氣指數很高。

10名新進隊員自今年10月18日走起進行每周3天，每天3節，每人共120節，為期2個多月，由漢諾威馬場馬術教練採一對一方式的密集指導訓練，本月26日10名新進人員結訓且順利通過中華民國馬術協會檢定基礎馬術訓練合格，獲頒合格證書，成為新北市騎警隊新血隊員。

新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，將在淡水漁人碼頭等新北市熱門景點巡邏執勤。圖／警方提供
新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，將在淡水漁人碼頭等新北市熱門景點巡邏執勤。圖／警方提供
新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，將在淡水漁人碼頭等新北市熱門景點巡邏執勤。圖／警方提供
新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，將在淡水漁人碼頭等新北市熱門景點巡邏執勤。圖／警方提供
新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，將在淡水漁人碼頭等新北市熱門景點巡邏執勤。圖／警方提供
新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，將在淡水漁人碼頭等新北市熱門景點巡邏執勤。圖／警方提供
新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，將在淡水漁人碼頭等新北市熱門景點巡邏執勤。圖／警方提供
新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，將在淡水漁人碼頭等新北市熱門景點巡邏執勤。圖／警方提供

八里 淡水 碧潭 警察

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