新北騎警增添10名生力軍 高超馬術順利通過檢定

新北市騎警隊再增添10名生力軍，日前以高超馬術順利通過檢定，平日除在「新板特區」執勤外，假日及國定假日時，在淡水漁人碼頭、八里左岸、鶯歌老街、新店碧潭等4處景點，每月擇1處輪流巡邏執勤，提供為民服務及展現警察親和力。

新北市警局騎警隊已成立21年，為薪火相傳，持續注入新血活絡陣容，今年9月招募第11期新進隊員，從各單位30多位報名初選名單，經市警局6名評審委員嚴格審查及面試，挑選出男、女警各5名共10員；其中，三峽警分局技術助教林家穎是跆拳國手，曾參加世界警消運動會蟬聯2屆跆拳金牌，新店警分局游文瑋也是網紅，粉絲高達6萬餘人，人氣指數很高。