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假「新加坡人」詐騙近來超多 台南佳里郵局1小時內兩起

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南佳里郵局昨天下午短短一小時內竟有兩人不約而同要匯錢給「在新加坡的情人」，黃姓男子說要幫女友買返台機票、張姓女子說要幫對方繳「海關稅金」。郵局人員覺得可疑立即報警，與員警一再勸阻，才免於60萬元被騙。

佳里警分局表示，「返台機票費詐騙」，昨天下午接獲佳里郵局通報，黃姓男子要匯款3萬元給「在新加坡交往中女子」，帳戶可疑。員警到場發現黃男透過通訊軟體認識一名自稱在新加坡的女子，雙方「交往」互動密切。對方取得黃男信任後以「購買返台機票」為由，要求借款3萬元並承諾返台後一起工作。黃男信以為真到郵局要求無摺匯款。郵局行員機警發現異常報警，經多方勸說下，黃男才打消匯款念頭，避免受騙。

員警說，第一起案件解決後不到一小時，郵局再度通報張姓婦人疑遭詐騙要匯款57萬元給陌生帳戶。到場了解發現張女透過社群平台結識自稱在新加坡的男子，對方以「交往結婚」為前提長期互動，取得信任後稱要帶3千萬元來台灣，但因海關稅務問題需支付57萬元稅金。對方甚至傳來「裝滿現金的行李箱照片」博取信任。

警方呼籲民眾詐騙集團常用「愛情交往」誘騙，建立信任後編造各種藉口要求匯款，手法層出不窮。這次與郵局行員迅速反應，成功保住民眾財產。提醒大家對陌生人的金錢請求務必保持警覺，多方查證真偽。發現可疑請立即打165反詐騙專線或向警方報案，以免成為詐騙集團的受害者。

假「新加坡人」詐騙近來超多，台南佳里郵局1小時內兩起。圖／警方提供
假「新加坡人」詐騙近來超多，台南佳里郵局1小時內兩起。圖／警方提供
假「新加坡人」詐騙近來超多，台南佳里郵局1小時內兩起。圖／警方提供
假「新加坡人」詐騙近來超多，台南佳里郵局1小時內兩起。圖／警方提供
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假「新加坡人」詐騙近來超多，台南佳里郵局1小時內兩起。圖／警方提供
假「新加坡人」詐騙近來超多，台南佳里郵局1小時內兩起。圖／警方提供

新加坡 詐騙集團 郵局

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