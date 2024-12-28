高雄女子陳屍商務旅館 今中午未退房房務開門嚇壞
李姓女子昨天下午3點多入住高市三民區建國三路某商務旅館，原定今天中午退房，但退房時間卻沒看到人，房務人員敲門沒人回應，用鑰匙打開房門，赫見李女在房內發生憾事已死亡當場嚇壞，隨後報警；警方到場鑑識無破壞痕跡，排除他殺。
據了解，40歲李女疑患有疾病，昨天下午3點多獨自投宿三民區建國三路的商務旅館，房務人員見李女應該在今午退房，但卻沒看到人，敲門後沒人回應，以鑰匙開門進屋，赫見李女已死亡。
警方派鑑識到場，發現屋內無打鬥痕跡，也無侵入痕跡，初步排除他殺之嫌；將報請檢察官相驗，以釐清死因。
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