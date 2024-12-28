影／酒店經紀開名車當收水頭 三峽警攻堅藏身檳榔攤詐騙水房

酒店經紀張姓男子開名車兼當收水頭，新北警方日前循線攻堅破獲藏身在新北市三峽區檳榔攤後方的詐騙水房，逮捕張男及同夥莊姓及王姓男子3人，查扣帳本、現金、點鈔機及犯案用BMW汽車，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，詹姓被害人日前向三峽警分局二橋派出所報案，今年8月誤入臉書飆股群組，加入後分別在8月提領30萬元、9月提領70萬元，10月提領82萬元，前往中和區便利超商分別交給3名不同樣貌詐團車手；黨姓被害人也說，同樣加入投資群組後，今年8月依照指示到台北市羅斯福路交付42萬元給詐騙車手。

三峽警方循線查獲5名詐團車手，持續溯源追查，發現有詐欺、毒品及洗錢多項前科的張姓男子（30歲）平日是多元計程車司機兼酒店經紀，負責接送安排小姐、招呼客人，私下卻身兼詐騙集團「收水頭」，與集團成員找來吳姓、洪姓、吳姓、鄭姓及吳姓等5名面交車手，收取被害人遭假投資詐騙款項，再以「死轉手」方式丟包，最後由張男收取贓款，再拿到藏身板橋區一處檳榔攤的團水房上繳。

「不要動，警察。」三峽警方蒐證後，本月24日持搜索票由新北市保大霹靂小組支援，持槍衝入板橋區這處檳榔攤，大聲喝令正在包檳榔的小姐不要輕舉妄動，隨即以破門器撞破隱蔽在屋內一道鐵門，員警衝入屋內，當場逮捕張男和正負責撥打電話給民眾詢問有無資金需求的莊姓（30歲）及王姓男子（18歲）共3人，查扣帳本、現金9萬元、點鈔機及BMW汽車。