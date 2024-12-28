便當店員護貓失控揚言砍人 動保隊員被恐嚇推擠將提告

嘉義縣大林鎮一處廢棄民宅近日出現瘦骨嶙峋流浪貓，嘉縣家畜疾病防治所獲報救援，未發現通報目標，但意外發現其他疑患有傳染病貓咪，不料抓捕時遭自稱飼主的便當店店員多次推打辱罵，揚言持刀砍人，嘉畜所將提出妨害公務等告訴，並依法對飼主開罰3萬3千元。

據了解，動保管制隊在廢棄民宅附近發現疑有傳染病貓咪，當場捕捉送醫，正要捕捉第3隻貓時，貓咪逃竄至鄰近便當店，管制隊員進店說明來意，卻遭一名自稱飼主的男子推打、辱罵三字經，還稱「動保人員比較鴨霸是不是」，揚言持刀砍殺，不讓隊員離開店內。

便當店工作男子稱，貓咪為他飼養，皆已完成絕育，對動保隊捕捉行動表達不滿。家畜所表示，帶回2隻貓咪經檢查確診傳染病，且未注射狂犬病疫苗、放任貓咪在外遊蕩，將依違反動物保護法與動物傳染病防治條例開罰3萬3千元，環境髒亂由公所限期改善。

嘉畜所指出，動保管制隊員在執行捕捉任務時，經常面臨民眾不理性阻撓，甚至身體衝突，情況屢見不鮮，自稱飼主的男子多次辱罵、恐嚇並推打動保隊員，已涉及妨害公務、妨害自由及妨害名譽等罪行，嘉畜所已提出告訴，全案交由司法機關處理。