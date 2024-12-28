彰化139線又出事 黃牌重機女騎士疑過彎不慎自摔送傷

彰化市縣道139線大彰路35前，今天上午發生一名騎黃牌大型重機的36歲蔡姓女騎士，疑因過彎不慎自摔，送醫救治，無生命危險。

警方調查，36歲蔡姓女騎士，今天上午8時48分許，騎大型重型機車由大彰路由北往南方向行駛，在行經大彰路35前時，因過彎不慎自摔，經消防隊人員到場救援後送醫，將她送醫救治，均無生命危險。

警方人員指出，幸好蔡女自摔跌倒，右側車身留有痕，未衝出路外掉到山谷，或者撞上路樹，只有j肢體擦傷，胸口疼痛，經消防人員給予包紮止血後，送往彰化督孜醫院治療，幸無大礙。

彰化八卦山139線大彰路縣道因沿線景觀優美，平時吸引大批單車族、重機族及超跑前往享受馳騁的樂趣，因此衍生危險駕駛行為，車禍頻傳，歷年來已奪走不少寶貴生命。

今年10月21日才有一名20歲的現役軍人騎紅牌重機，行經139縣道9.5K處螢光橋周邊時，疑似因轉彎時重心不穩，直接撞擊一旁路樹，當場重機解體，送醫搶救不治；上月23日深夜，1名25歲女子騎乘黃牌重機行經芬園鄉大彰路4段和南枋寮路的交叉路口，自摔噴飛，受傷送醫。