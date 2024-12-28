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疑不爽大貨車按喇叭 墨鏡男國道攔停大貨車拿球棒猛敲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

33歲陳男駕駛大貨車，昨下午行經國道1號新竹路段時，疑因變換車道按喇叭，與一輛紅色休旅車發生糾紛，對方不但猛切車道逼停，甚至拿出球棒往大貨車駕駛座敲打。國道警方已受理報案，將依強制、毀損、傷害及恐嚇等罪送辦。

網友在臉書社團「新竹人新竹事」貼出影片，畫面只見在國道1號新竹交流道北向路段，一輛紅色休旅車跟大貨車起糾紛，雙方先是不斷變換車道互相逼車，紅色休旅車甚至直接把車插在大貨車前方把車攔下。

接著戴著墨鏡的紅色休旅車駕駛，竟從車上拿出一根球棒，往大貨車駕駛座叫囂敲打，也因情緒激動，大貨車擋風玻璃也被敲到碎裂，不少人網友看到影片紛紛驚呼：「插大車前面，小車以為自己是裝甲車喔白癡」、「越級打怪」，還有網友調侃：「台灣棒球一級棒」。

國道警方表示，整起行車糾紛發生在昨天下午4時許，33歲陳男駕駛大貨車，行經國道1號北向91公里時，疑與紅色休旅車駕駛因變換車道按喇叭發生行車糾紛。紅色休旅車駕駛攔停大貨車於路肩，並下車持球棒叫囂、敲打該大貨車。

國道警方表示已受理報案，並通知紅色休旅車駕駛及車主到案說明，由於本案涉嫌強制、毀損、傷害及恐嚇等罪嫌，警方調查完成後，將移送新竹地檢署偵辦。

國道警方呼籲，用路人務必遵守交通規則，勿以不當方式造成行車危險，如果民眾有受害，可將行車記錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，經查證違規屬實將依法處罰，若涉及刑案依法偵辦。

國道警方表示已受理報案，並通知紅色休旅車駕駛及車主到案說明，由於本案涉嫌強制、毀損、傷害及恐嚇等罪嫌，警方調查完成後，將移送新竹地檢署偵辦。圖／取自「新竹人新竹事」
國道警方表示已受理報案，並通知紅色休旅車駕駛及車主到案說明，由於本案涉嫌強制、毀損、傷害及恐嚇等罪嫌，警方調查完成後，將移送新竹地檢署偵辦。圖／取自「新竹人新竹事」
一輛紅色休旅車跟大貨車在國道1號起糾紛，雙方不斷變換車道互相逼車。圖／取自「新竹人新竹事」
一輛紅色休旅車跟大貨車在國道1號起糾紛，雙方不斷變換車道互相逼車。圖／取自「新竹人新竹事」
紅色休旅車直接把車插在大貨車前方把車攔下，接著從車上拿出一根球棒，往大貨車駕駛座叫囂敲打。圖／取自「新竹人新竹事」
紅色休旅車直接把車插在大貨車前方把車攔下，接著從車上拿出一根球棒，往大貨車駕駛座叫囂敲打。圖／取自「新竹人新竹事」

休旅車 國道 新竹

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