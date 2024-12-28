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碰！小吃店晚餐時間驚傳氣爆 原來是更換瓦斯不慎
桃園大廟附近某專賣廣東粥麵小吃店，昨晚6點多用餐時間，店內突然發生氣爆，並引燃備料餐檯，桃園市消防局據報，出動大批人車前往馳援，火勢在20分鐘內撲滅，所幸無人傷亡，店家表示更換瓦斯不慎，起火原因仍待調查。
119勤指中心昨晚6點29分據報，離桃園景福宮200公尺處一家專營廣東粥、烏龍麵的小吃店突然發生氣爆，隨即起火燃燒；立刻派遣第一救災救護大隊三民分隊，由小隊長陳啟敏擔任指揮官，出動消防車9輛、救護車2輛、共29名救難救護人員前往灌救。
消防局說，現場是棟地上5層鋼筋混凝土的RC結構建築物，起火的是1樓的餐館，現場有4支20公斤的瓦斯鋼瓶，燃燒面積約2平方公尺，火勢在6點49分撲滅，殘火處理至晚間7點25分，起火原因待釐清，由於當時為營業時間，不過未接獲有顧客因氣爆受傷事件。
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