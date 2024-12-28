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苗栗重畫區無號誌路口 遊覽車與機車碰撞騎士昏迷送醫
苗栗縣苑裡鎮玉豐七路、玉豐十路無號誌的路口昨晚發生遊覽車與機車的碰撞事故，機車騎士頭部受傷送醫急救，目前仍呈昏迷狀態，車禍發生原因及責任有待調查釐清。
通霄警分局社苓派出所27日晚間近7點接獲報案，在農地重劃區內的玉豐七路與玉豐十路口發生交通事故，警方趕往處理，發現遊覽車與普通機車在路口碰撞，騎士送醫救治。車禍現場沒有號誌燈，只有「岔路」等警示牌。
苗栗縣消防局接獲報案派遣人員趕往救護，機車騎士臉部多處撕裂傷，顏面及四肢骨折，意識模糊躁動，對聲音有反應，救護人員將傷者包紮及骨折固定，送往苑裡李綜合醫院救治。
警方初步了解，56歲謝姓男子當時駕駛營業大客車沿玉豐七路南往北行駛，39歲陳姓男子騎乘普通重型機車沿玉豐十路西往東行駛，雙方在路口發生碰撞，機車騎士送醫，有無酒駕待抽血檢驗，大客車駕駛沒有酒駕，肇事原因待釐清。
警方呼籲民眾駕駛車輛行經無號誌路口時應減速慢行，除確實遵守停讓規定外，支線道應讓幹線道車先行，以維護交通秩序安全。
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