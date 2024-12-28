快訊

反制侵權自我矮化？傳我故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

黃國昌曝柯文哲「關4個月反應變慢」？ 專家：封閉環境刺激少

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗重畫區無號誌路口 遊覽車與機車碰撞騎士昏迷送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮玉豐七路、玉豐十路無號誌的路口昨晚發生遊覽車與機車的碰撞事故，機車騎士頭部受傷送醫急救，目前仍呈昏迷狀態，車禍發生原因及責任有待調查釐清。

通霄警分局社苓派出所27日晚間近7點接獲報案，在農地重劃區內的玉豐七路與玉豐十路口發生交通事故，警方趕往處理，發現遊覽車與普通機車在路口碰撞，騎士送醫救治。車禍現場沒有號誌燈，只有「岔路」等警示牌。

苗栗縣消防局接獲報案派遣人員趕往救護，機車騎士臉部多處撕裂傷，顏面及四肢骨折，意識模糊躁動，對聲音有反應，救護人員將傷者包紮及骨折固定，送往苑裡李綜合醫院救治。

警方初步了解，56歲謝姓男子當時駕駛營業大客車沿玉豐七路南往北行駛，39歲陳姓男子騎乘普通重型機車沿玉豐十路西往東行駛，雙方在路口發生碰撞，機車騎士送醫，有無酒駕待抽血檢驗，大客車駕駛沒有酒駕，肇事原因待釐清。

警方呼籲民眾駕駛車輛行經無號誌路口時應減速慢行，除確實遵守停讓規定外，支線道應讓幹線道車先行，以維護交通秩序安全。

苗栗縣苑裡鎮玉豐七路、玉豐十路無號誌路口昨晚發生遊覽車與機車碰撞事故，機車騎士頭部受傷送醫急救。圖／警方提供
苗栗縣苑裡鎮玉豐七路、玉豐十路無號誌路口昨晚發生遊覽車與機車碰撞事故，機車騎士頭部受傷送醫急救。圖／警方提供
苗栗縣苑裡鎮玉豐七路、玉豐十路無號誌路口昨晚發生遊覽車與機車碰撞事故，機車騎士頭部受傷送醫急救。圖／警方提供
苗栗縣苑裡鎮玉豐七路、玉豐十路無號誌路口昨晚發生遊覽車與機車碰撞事故，機車騎士頭部受傷送醫急救。圖／警方提供

交通事故 機車騎士 苗栗縣 遊覽車 重畫區

延伸閱讀

苗栗客語認證獎勵金開始發放 近年通過人數有上升趨勢

苗栗公告明年有線電視收費標準 維持多元頻道分組方案

影／苗栗頭份路邊停車收費邁入智慧系統 支付方式更多元

苗栗老翁食慾差吐泡沫痰 就醫確診食道癌第4期

相關新聞

碰！小吃店晚餐時間驚傳氣爆 原來是更換瓦斯不慎

桃園大廟附近某專賣廣東粥麵小吃店，昨晚6點多用餐時間，店內突然發生氣爆，並引燃備料餐檯，桃園市消防局據報，出動大批人車前...

行人地獄再現...台中送貨員沒禮讓 行人穿越道上撞死人

台中洪姓送貨員一早七點多開貨車經北區時，右轉卻沒有暫停先禮讓行人，貿然轉彎直接撞上走在行人穿越道上的黃姓男子，釀黃挨撞頭...

彰化139線又出事 黃牌重機女騎士疑過彎不慎自摔送傷

彰化市縣道139線大彰路35前，今天上午發生一名騎黃牌大型重機的36歲蔡姓女騎士，疑因過彎不慎自摔，送醫救治，無生命危險...

疑不爽大貨車按喇叭 墨鏡男國道攔停大貨車拿球棒猛敲

33歲陳男駕駛大貨車，昨下午行經國道1號新竹路段時，疑因變換車道按喇叭，與一輛紅色休旅車發生糾紛，對方不但猛切車道逼停，...

苗栗重畫區無號誌路口 遊覽車與機車碰撞騎士昏迷送醫

苗栗縣苑裡鎮玉豐七路、玉豐十路無號誌的路口昨晚發生遊覽車與機車的碰撞事故，機車騎士頭部受傷送醫急救，目前仍呈昏迷狀態，車...

路樹傾倒擋路害她撞車受傷提國賠12萬 法官這理由駁回

基隆市劉姓女子民國111年9月2日，騎機車從安樂路二段往麥金路方向駛出自強隧道時，撞上倒塌橫擋在車道上路樹，她指控路燈未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。