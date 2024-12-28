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行人地獄再現...台中送貨員沒禮讓 行人穿越道上撞死人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓送貨員一早七點多開貨車經北區時，右轉卻沒有暫停先禮讓行人，貿然轉彎直接撞上走在行人穿越道上的黃姓男子，釀黃挨撞頭受傷、頸椎骨折慘死；法院以洪未禮讓行人、犯後自首且和被害家屬調解成立，依過失致死罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，洪男（40歲）今年6月21日早上7點多，開小貨車行經北區北平路、中清路口時，沒有禮讓行人就貿然右轉，當時正徒步在行人穿越道的黃姓男子閃避不及，當場遭洪男撞上，導致頭部受傷、頸椎骨折，緊急送醫搶救仍不治。

檢方訊時，洪坦承不諱，經調閱現場監視器也發現，當時洪男開小貨車行經路口，並沒有暫行先禮讓行人通過，而是遽然轉彎進入行人穿越道才撞到人。

檢方偵結依過失致死罪嫌起訴他，且其未禮讓行人，應依道路交通管理處罰條例加重其刑，但洪肇事後留在現場，向到場警方承認肇事，符合自首要件應予以減刑，建請法院量刑先加重後減輕。

台中地院審酌，洪男行近行人穿越道，遇有行人穿越卻疏於未禮讓，撞死黃男釀家屬悲痛，考量洪犯後坦承，已經和被害家屬達成調解。

法院審理後依行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，判洪男6月，緩刑2年，應參加法治教育3場。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中市 行人 行人地獄 過失致死 骨折

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