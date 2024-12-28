路樹傾倒擋路害她撞車受傷提國賠12萬 法官這理由駁回

基隆市劉姓女子民國111年9月2日，騎機車從安樂路二段往麥金路方向駛出自強隧道時，撞上倒塌橫擋在車道上路樹，她指控路燈未全開致昏暗撞擊，導致車損人傷，提出國賠求償12萬餘元。法官認為路樹斷裂倒塌，是因當時「颱風外圍環流夾帶強風牽引之不可抗力」，不是設置、管理缺失，駁回她國賠請求。

基隆地院判決書指出，劉女在民國111年9月2日上午5時20分迄36分間，騎機車沿基隆市安樂路二段往麥金路方向駛出自強隧道，自撞該處倒塌路樹，臉部擦傷、頸部挫傷、左腕部挫傷、雙膝部挫傷等，機車也受損。

劉女主張，該處路段路燈並未全開，加上有倒塌路樹橫擋於車道上，她因光線昏暗撞及倒塌路樹，才導致身體受傷、機車受損，請求賠償機車修復費、手機修復費、醫療費、不能工作3個月薪資損失及精神慰撫金共12萬5708元。

事故路段道路的路燈是由工務處管理維護，兩旁植栽路樹則為安樂區公所負責養護。基隆市政府回應，事故發生期間路燈並未關閉，路樹是因「不可抗力」因素斷裂倒地，沒有管理缺失。

法官審理指出，路燈是市府向台電租用，按月向台電繳納固定月費，屬包燈供電，台電依台灣地區日出日沒時刻表調整該路段路燈開關，事發當天日日出時刻是5時34分，台電關閉路燈時間在「日出以後的5時40分」，認定並沒有路燈未全開的管理瑕疵。

法官並說，事故當時軒嵐諾颱風雖未登陸，但案發地點自強隧道出口三面環山，極易產生「風洞效應」（指空氣流動因為受限於地形，會從山谷、鞍部等缺口通過，形成強勁風口與旺盛的氣流擾動），且依中央氣象署公布氣象資料顯示，「事發當日上午1時至5時，基隆氣象站測得之最大瞬間風速介於16.8至20.0m/s之間，已逾基隆氣象站、大武崙氣象站測得之平均風風速（各為9.4m/s及4.3m/s）」。

法官檢視路樹倒塌後所拍攝的現況照片，明確可看到根、幹、枝、葉均無異狀，未見蛀蝕或腐朽，周圍也沒有土壤流失，判定路樹應遭軒嵐諾颱風的外圍環流夾帶強風牽引從而斷裂傾倒。